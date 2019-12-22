Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" ölümünün 35. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü 'Türkan bebek' ölümünün 35. yılında anıldı - Son Dakika

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" ölümünün 35. yılında anıldı

6 saat önce

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan Feyzullah için anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan Feyzullah için anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan'da komünizm döneminde Türklere karşı uygulanan isim değiştirme kampanyasında, isimlerinin zorla değiştirilmesine karşı çıkanların üzerine açılan ateş sonucu ölen 18 aylık Türkan bebek, Kırcaali bölgesindeki Mogilyane köyündeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'dan gelen AK Partili belediye meclis üyeleri, Balkan Türkleri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetin katıldığı tören, Türkan bebek ve diğer şehitlerin kabirlerine yapılan ziyaretle başladı.

Kırcaali Bölge Müftülüğüne bağlı imam Mehmet İsmail, Türkan bebeğin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Yüzlerce kişinin katıldığı törenin devamında Mogilyane köyündeki Türkan Çeşme Anıtı önünde de etkinlik düzenlendi.

Yaşanan drama şahitlik eden, eski Kırkağaç Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Halil, burada yaptığı konuşmada, 1984'te kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklardan oluşan Türklerin asimilasyonu protesto etmek için bir araya geldiğini söyledi.

Türklerin, komünist rejimin askerleri tarafından abluka altına alındığını anlatan Halil, "Anıtın olduğu yerde askerler insanlarımızı durduruyor, o sırada ufak tefek çatışmalar yaşanıyor. İlk olarak Musa Yakub şehit ediliyor. Onlarca kişi yaralanıyor. 18 aylık Türkan Feyzullah ve Ayşe Hasan askerler tarafından vurularak şehit ediliyor." diye konuştu.

Asimilasyona karşı direnişin simgesi olan Türkan bebeğin ölümünden sorumlu olanların hala ortaya çıkarılmadığını belirten Halil, "Bizim inancımıza, kimliğimize ve kültürümüze yönelik bu acı olayları unutmamamız gerekiyor." dedi.

Türk heyeti, daha sonra şehitliği ve anıtı ziyaret ederek bölgedeki Türklerle bir araya geldi.

- Türkan bebek kimdir?

Türkan bebek, 26 Aralık 1984'te Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Killi bölgesinde isim değiştirme uygulamasını protesto etmek için toplanan Türklerin arasında annesinin kucağında bulunuyordu.

Bulgar kolluk kuvvetlerinin kalabalığın üzerine rastgele açtığı ateş sonucunda henüz 18 aylıkken şehit olan Türkan bebek, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü haline geldi.

Türkan bebek, her yıl 26 Aralık'ta Bulgaristan'daki kabri başında anılıyor. Şehit bebeğin anısına Türkiye'nin çeşitli illerinde de anıtlar bulunuyor.

Bulgaristan, Kırcaali, 1984, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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