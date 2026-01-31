Bünyan\'da Halı Dokuma Geleneği Yeniden Hayat Buluyor

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmail Solak ile Almanca öğretmeni Şengül Özcan Tutar, unutulan halı dokuma geleneğini yaşatmak için görev yaptıkları Bünyan Fen Lisesi'nde halı dokuma atölyesi kurdu. İlçenin kültürel değerini sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen İsmail Solak, "Gelecek nesillere aktarmak adına, bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Bünyan ilçesindeki Fen Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmail Solak ile Almanca öğretmeni Şengül Özcan Tutar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alarak okullarına, halı dokuma atölyesi kurdu. İsmail ve Şengül öğretmen, Avrupa'daki okullar arasında dijital ortamda yürütülen, öğretmen ve öğrencilerin birlikte öğrenmesini ve üretmesini amaçlayan iş birlikçi projelerden olan eTwinning'e, kurdukları 'halı dokuma atölyesi' ile katıldı. Arnavutluk, Romanya, İtalya ve Türkiye'den de 3 okulun olduğu eTwinning'in sanal platformunda, her bölgenin coğrafi işaretli ürünleri birbirine tanıtıldı. 'Bünyan halısını uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan İsmail ve Şengül öğretmen, okuldaki öğrencilerine de halı dokumayı öğretip, sergi açmayı hedefliyor.

'ARTIK KİMSE EVİNDE HALI DOKUMUYOR'

Projenin, okul gelişim projesi olarak başladığını aktaran İsmail Solak, "Biz de Bünyan'ımızın kültürel bir değeri olan halısını, okulumuzda yaşatmayı sürdürmeyi ve öğretmeyi düşünerek, böyle bir projeye başladık. Okul müdürümüz Ümit Tepeli'nin de destekleriyle okulumuzda bir halı atölyesi kurduk. En başta atölyeyi kurmakta zorlandık. Malzeme ve tezgah bulmakta zorlandık. Günümüzde artık kimse evinde halı dokumuyor. Bünyan geçmişten günümüze bir halı merkeziydi ama günümüzde çok fazla dokuma yapılmıyor. Eski tezgahlar atılmış veya yakılmış. İpler çöpe atılmış. Biz o manada tezgah ve malzeme bulmakta zorlandık ama sonuçta böyle bir atölye kurmayı başardık. Aileden geliyor. Birlikte proje yaptığımız Şengül Hocam da Bünyan'lı. Biz zaten halı dokumayı, aile geleneğinden bilen insanlarız. Çocukluktan beri bu işin içinde yetiştiğimizden biliyoruz. Bunu gelecek nesillere aktarmak adına okulumuzda öğrencilere öğreterek bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞİN İÇİNDE YETİŞTİK'

Halı kültürünün yaşatılması için gerekenlere değinen Solak, "Devlet desteği gerekiyor. Bunların kaybolmasının en büyük sebeplerinden biri ekonomik. Bünyan'da halıcılığın ölmesinin en büyük sebebi dokuyucuların emeklerinin karşılığını alamaması, bugüne kadar. Bu sebeple de bu işi sürdürmek terk edilmiş ama gelecek nesillere bunu bir şekilde aktarmak gerekiyor. Bu atölyeyi kurarken Şengül Hocam ile beraber bizim en büyük hedeflerimizden biri buydu. Yani bizler biliyoruz, Bünyanlıyız o yüzden biliyoruz. Bu işin içinde yetiştik. Annelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden gördük. O yüzden biliyoruz ama öğrencilerimiz de bu okuldan çıkıp gittiklerinde, 'Biz Bünyan Fen Lisesi'nde okurken Bünyan halısını dokumuştuk' diyebilsinler diye böyle bir projeye girdik" diye konuştu.

'ÇOCUKKEN HER EVDE BÜNYAN HALISI BULUNUYORDU'

Almanca öğretmeni Şengül Özcan Tutar ise "Bu yıl, eTwinning projesi ile Bünyan Fen Lisesi'ne katkımız olsun istedik. Projemizde de Bünyan halısını konu edindik. eTwinning adım adım ilerleyen bir proje olduğu için öncelikle malzeme topladık. Biz, projemizin konusunun coğrafi işaretli bir ürün olmasını istedik. Hem de unutulmaya yüz tutmuş bir üründü aslında. Biz çocukken de her evde Bünyan Halısı bulunuyordu. Ne yazık ki şu anda o kirkit seslerinden mahalleler mahrum. Biz de insanlara bunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Annem halı dokurdu. Anneannemden gelen bir gelenek. 'Bünyan'da halı dokuyan erkek var mı?' derseniz, İsmail Hocamdan başka yok. Onun bu mirasın, en büyük taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da zaten Bünyan'da liderlik gösteriyor" dedi.