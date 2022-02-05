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SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır - Son Dakika

SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır

05.02.2022 12:50

SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır'Onur mücadelemizi kazandık''3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir'Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) ' Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 'Hocamız önderliğinde hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır.

SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır

'Onur mücadelemizi kazandık'

'3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir'

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,(DHA) ' Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 'Hocamız önderliğinde hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Tek odağımız budur' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, 'Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011'de onanan süreç 10 sene sonra nihayete erdi. Haksız ve hukuksuzca milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler. Onur mücadelemizi kazandık. Hain örgüte kurulan kumpasa başkaldırdık. Bu hain kumpasta bedel ödeyen eski başkanımız Aziz Yıldırım'a eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu'na İlhan Ekşioğlu'na ve yargılanan tüm kişilere, Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Kulübümüz bu hain kumpastan alnının akıyla çıktı. Son kez masumiyetimiz tescillendi. Bu süreçte yapılan haksızlık ve onursuzlukları unutamayacağız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir' diye konuştu.

'HOCAMIZ ÖNDERLİĞİNDE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR'

Kızılhan, 'Sezon başında göreve getirdiğimiz Pereira'nın ayrılmasının ardından kulübü takımımızı camiamızı bilen İsmail Kartal'ı göreve getireceğiz. Hocamız önderliğinde hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Tek odağımız budur' diye konuştu.

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Altyapı Koordinatörü Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe HDI Sigorta Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Onur Başar, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İdari Menajeri Ogün Karataş, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır
SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır
SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır

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Faruk Ilgaz Tesisleri, Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Yargıtay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Burak Kızılhan: Hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır - Son Dakika


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