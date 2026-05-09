Burcu Köksal\'ın AK Parti\'ye geçişi meclisi de ikiye böldü: CHP çoğunluğu kaybediyor

09.05.2026 20:48
Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçme kararı alması, Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde deprem etkisi yarattı. CHP’li belediye meclis üyeleri, “Biz CHP’liyiz, istifa etmiyoruz” başlıklı bir açıklama yayımlayarak Köksal’ın transferini sert sözlerle eleştirdi. Ancak açıklamaya 23 CHP’li üyenin 17'si imza attı. 6 üyenin imza vermemesi ise Köksal'la birlikte gidecekleri iddialarını güçlendirdi. Bu iddialar gerçekleşirse CHP meclis üstünlüğünü de kaybediyor.

Afyonkarahisar siyasetinde taşları yerinden oynatan bir gelişme daha yaşandı. Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği iddiaları, belediye meclisini de ikiye böldü. 17 üye CHP'ye sadakatini ilan ederken, 6 ismin imza vermemesi "saf değiştirme" iddialarını güçlendirdi.

17 ÜYEDEN SERT AÇIKLAMA: SİYASİ HIRSIZLIK 

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti saflarına geçme hazırlığına karşı CHP’li meclis üyeleri ortak bir bildiri yayımladı.  Bildiride, partiden ayrılma hazırlığı yapan Köksal sert bir dille eleştirilerek, bu durum "seçmen iradesine yönelik gasp ve siyasi hırsızlık" olarak nitelendirildi. 

Üyeler, "Biz CHP’liyiz, görevimizin başındayız" diyerek istifa etmeyeceklerini duyururken bildiriye 23 CHP'li meclis üyesinden 17 üye imza attı.  

İMZA ATMAYAN 6 İSİM KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ 

Düzenlenen toplantıya ve bildiriye dahil olmayan 6 isim, Afyonkarahisar siyasetinde tüm dikkatleri üzerine çekti. Ömer Elçi, Derya Palalı, Bekir Lafçı, Gökhan Günal, Şevket Öner ve Yasin Yıldırım’ın toplantıdan haberdar olmalarına rağmen imza vermemesi, Burcu Köksal ile birlikte AK Parti’ye geçecekleri yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

CHP'YE SADIK KALAN İSİMLER

Partisinden istifa etmeyeceğini beyan eden 17 isim şunlar:

Mehmet Kemal Demirkırkan, Mevlüt Varol, Ahmet Akkent, Ramazan Akgöz, Mehmet Argadal, Mine Ayözen, Nazife Lafcı, Ali Şakir Öztürk, Mustafa Karanfil, Ali Tunç, Emine Emel Sarlık, Murat Karaalp, Celalettin Ayvallı, Hafize Özmen, Meral Doğan, Necati Sarı, Ayşe Dudu Göktaş.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİREBİLİR 

Eğer kulislerdeki senaryo gerçekleşirse, Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde dengeler tamamen değişecek. Mevcut durumda 23 olan CHP’li üye sayısı, olası istifalarla 17’ye gerileyecek.

Yeni meclis aritmetiği senaryosu ise şöyle: 

AK Parti: 18 Meclis Üyesi + Belediye Başkanı (Çoğunluk)

CHP: 17 Meclis Üyesi

MHP: 2 Meclis Üyesi

Şimdi tüm Afyonkarahisar, sessizliğini koruyan 6 ismin ve Başkan Burcu Köksal’ın yapacağı resmi açıklamaya kilitlendi.

  Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Bende meclis üyesi, adayı, olacağım. 0 0 Yanıtla
