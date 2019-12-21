Burhaniye'de kadına şiddetin önüne geçilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de kadına şiddetin önüne geçilecek - Son Dakika

Burhaniye'de kadına şiddetin önüne geçilecek

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına şiddetin önenmesi için alınacak önlemler görüşüldü.

Burhaniye'de kadına şiddetin önüne geçilecek, System.String[]

Burhaniye ilçesinde Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına şiddetin önenmesi için alınacak önlemler görüşüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen toplantı ilgi gördü.


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol hükümleri çerçevesinde amacıyla illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında eş zamanlı yapılması gereken toplantı kaymakamlığın koordinesinde gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve ilgili kurum amirlerinin iştirakiyle Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, kurumlar tarafından alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi ve son dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olayların analizleri görüşüldü.


Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Öner, "Tüm gayretlere rağmen gerçekleşen milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet olaylarını kınıyoruz. Kadına yönelik şiddet sosyal, psikolojik, ekonomik bütün yönleriyle incelenmesi gereken, sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı tüm bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı toplumsal bir sorun. Bizler de bu anlayış doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla huzurlu ve müreffeh bir toplum için kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları kararlılıkla yürüteceğiz. Bu anlamda çalışmaları ayrıntıyla takip etmek amacıyla ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon olarak kurulan Teknik Kurul aracılığıyla çalışmaların yakinen takipçisi olacağız" dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Ziya Selçuk, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteli kız öğrenciler, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven üreterek yürekleri ısıtıyor
İmar barışına başvuranlar dikkat! Ödemeler için son 10 gün Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:50 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü - Son Dakika
23:49 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
23:48 MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI - Son Dakika
23:45 Motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
23:45 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de kadına şiddetin önüne geçilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]