Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, görevdeki bin gününü değerlendirdi (1) - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, görevdeki bin gününü değerlendirdi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , bin günlük görev süresiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Ulaşım başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, altyapı, kültür-sanat, tarım ve ekonomi, eğitim, sosyal hayat, turizm ve spor gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.Başkan Alinur Aktaş, 'Bursa İçin Canla Başla' sloganıyla düzenlediği basın toplantısında görevdeki bin gününü değerlendirdi. Geçen sürede yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, hizmette oldukları bin güne çok şeyler sığdırdıklarını belirterek, Bursa- Ankara arasında sürekli olarak mekik dokuduklarını, kısa sürede de sonuçlarını aldıklarını kaydetti.'BURSA-ANKARA ARASI MEKİK DOKUDUK?Ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre ve altyapı, spor, sanayi ve teknoloji alanlarında ilgili bakanlıkların verdiği destekleri paylaşan Başkan Aktaş, 'Hanlar Bölgesi gibi bir proje hayata geçti. Bursa'nın dört bir yanında, gençlerimiz için spor salonları ve tesis projeleri uygulanıyor. Devlet eliyle ilk kez Bursa'da raylı sistem hattı inşa ediliyor. Destek veren kabinedeki tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaşım başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, altyapı, kültür-sanat, tarım ve ekonomi, eğitim, sosyal hayat, turizm ve spor gibi alanlarda birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.8 aydır gerek ülke olarak gerekse şehir olarak pandeminin etkilerini hissettiklerini belirten Başkan Aktaş, buna rağmen çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini vurguladı. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra, toplu taşımada otobüs filolarını da genişlettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, 3 yıldır öğrenci ulaşımlarına ise zam yapılmadığını ifade etti.'ÇİFTÇİMİZİN ÜRETİMLERİNİ DÜNYA PAZARIYLA BULUŞTURUYORUZ?'Bursa'ya en çok yakışan renk olan yeşili daha çok artırmak istedik' diyen Başkan Aktaş, şöyle devam etti'Doğa ile kenti birleştiren yeşil yaşam alanları inşa etmeye başladık. 1,5 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle yaşam standartlarını artıran millet bahçeleri ve parklarla Bursa'mızı daha da yeşillendiriyoruz. Bursa'mızın turizm pastasından hak ettiği payı artıralım dedik, kentimizin dününü gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve ticari şehir olan Bursa'mızın, rotasını turizme çevirdik. Pandemi sürecinde olduğumuz için turizme dair heyecanımızı yitirdiğimizi kimse düşünmesin. Hanlar Bölgesi'ndeki yıkım çalışmaları, Gölyazı 'ya yatırımlar, gastronomi çalışmaları, doğa turizmi ile Bursa'mızın turizm pastasından aldığı payı daha da artırmaya çalışıyoruz. Bursa'mız, Türkiye 'nin en önemli marka kentlerinden biri. Çiftçimizin yüzünü güldürmek ve otomotivdeki yerli gücü göstermek için önemli adımlar attık. Mevcut marka tarım ürünlerinin yanında, yaban mersini ve ahududu üretiminde de kentin merkez olması için özel çaba sarf ediyoruz. Çiftçimize her yıl ortalama 1,5 milyon fide, fidan dağıtıyoruz. Çiftçimizin üretimlerini dünya pazarıyla buluşturuyoruz. Yerli otomobilimiz Bursa'da üretilip, dünya yollarına çıkacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde Gemlik 'te devam ediyor. Bursa'da uygulanan projeler sayesinde üreten Bursa olarak Türkiye'nin kalkınmasına destek vermeye devam ediyoruz.?Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek paketini hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, pandemi sürecinde binlerce vatandaşa canla başla çalışarak; erzak kolileri, ekmek dağıtımları, hijyen paketleri, sıcak yemekler, evde bakım ve 65 yaş üstüne özel hizmetler gibi sosyal hizmetlerle ulaşabilmek için var güçleriyle sahada olduklarını söyledi.'ACILARA ORTAK OLDUK? Elazığ Malatya ve son olarak İzmir 'de yaşanan depremleri anımsatan Başkan Aktaş, 'Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Biz Bursa olarak bu gibi durumlarda ihtiyaç durumunda Türkiye'nin her yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Depremin ikinci günü İzmir'e gittim, acılara ortak olduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiler' diye konuştu.'ESKİ EVİNİZİ YENİLEMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA?Görevde olduğumuz süre içerisinde yaptığımız her şeyden sorumluyuz diyen Başkan Aktaş, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili şu bilgileri verdiBu alanda 2 bin 200 konut var. Burası 430 dönümlük bir alan. Eğer yapılırsa Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olacak. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanı 'mıza aktardık. O da beni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'a yönlendirdi. Bakanımıza ekibimle birlikte tüm proje detaylarını anlattım. Yıkılmak üzere olan binalara değer biçilemez normalde ama değeri şu an 200 bin lira civarında. Metrekaresini muhafaza ederek, kat sayısını arttırmadan 100 ile 150 bin lira arasında 12 yıl vadeli kredi imkanı sunuldu. Bu yapılırsa binaların değeri 600 bin liraya çıkacaktı. Emsale uygun yapılması planlandı. Oradaki binalar hariç park ve bahçeler Milli Emlak'a ait. Kendilerine her türlü yardımcı olabileceğimizi söyledik. O konutlarda oturan bir heyetle de Bakan Kurum'a gidip, planı ona da anlattık. Ancak evlerde oturanlar para vermeyi kabul etmedi ve planı kabul etmedi. Allah aşkına bu şartlar altında ben daha ne yapabilirim Muhalefet partilerinin il başkaları beni bu konuda eleştiriyor. Yapabileceğimiz en iyi projeyi düşündük burada. Tüm ilçelerimizde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İzmir depreminden sonra birçok mesaj aldım. Bana 'içiniz rahat mı' dediler. Ancak kentsel dönüşüm sadece benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Nasıl eski arabanızı veya elbisenizi yenilemek sizin sorumluluğunuzda ise eski evinizi yenilemek de öncelikle sizin sorumluluğunuzda. Bizim zeminle ilgili çalışmalarımız bitmiş durumda. Biz yol haritamızı daha sağlıklı olarak belirleyeceğiz.?

Başkan Aktaş ayrıca, bin günde Bursa için çok önemli hizmetlere imza attıklarını, bundan sonra da yine Bursa için canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.