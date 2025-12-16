Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu - Son Dakika
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu
16.12.2025 01:58  Güncelleme: 07:56
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu
Bursa'da 55 yaşındaki Nazmi Aybey oturdukları evin çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Nazmi Aybey yakınları tarafından evde asılı halde ölü bulundu. Aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü halde bulundu.

Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Nazmi Aybey ve kızı Kübra Aybey'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları, Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey'i ise yatakta hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mh459267 Mh459267:
    ETÎTÒR NEDEN ANLATIM EKSİKLİĞİ VAR KIZ NASIL ÖLMÜŞ VURULMUŞ MU..EVDE BABA KIZ MI YAŞIYOR ADAMIN EŞİ YOKMU ..YANİ BİR HABER YAZIYORSUNIZ BİLMECE GİBİ BÎRAZ KENDİNİZİ GELÎŞTÎRİN OLMUYOR 230 2 Yanıtla
  • Dogancab Dogancab:
    Editör yazmayı bilmiyor herşeyi yapay zekaya yaptırıyorlar.. Üretikleri kelimeye bakın.. 62 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz basta ekonomik nedenlerden dolayi 12 5 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    muhtemel olasılık aile içi kavga sonucu baba kızını öldürüp akabinde pişmanlık duyarak intihar etmiş dir kanaatindeyim. yine de doğrusunu Türk polis teşkilatı delilleriyle çözer . 16 1 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    bulmaca çözer gibi evde niye baba kız var anne yok gibi soruları biz çözeceğiz anlaşılan.durum öyle olunca da zaten ölümlerin sebebinide bulabiliriz tahminim.haber böyle verilmez lütfen dikkat. 13 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu



