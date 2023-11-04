Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Samet Özdemir isimli şahıs, bir süredir tartışma yaşadığı eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de ölmüş olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.