 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Son Güncelleme: 04.11.2023 16:12

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Samet Özdemir isimli şahıs, bir süredir tartışma yaşadığı eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

ÖNCE KARISINI SONRA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.

Cinnet getiren şahıs, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra canına kıydı

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi.

Cinnet getiren şahıs, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra canına kıydı

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de ölmüş olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Jandarma, İntihar, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ford Otosan açılışında: Geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor
17:14 CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi
17:07 Avukat Evci, Engin ve Dilan Polat hakkında konuştu: Suçları kesinleşirse 30 yıl hapis yatabilirler
17:02 Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı
16:55 Takım isimlerini karıştıran şoför otobüsü yanlış deplasmana sürünce maç ertelendi
16:30 Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:22 Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü
16:20 Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor
15:43 Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi
15:37 Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 17:46:14. #1.12#
SON DAKİKA: Cinnet getiren baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement