Bursa'da İstanbul istikametine kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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Bursa'da İstanbul istikametine kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor

11.03.2022 10:47
Bursa'da İstanbul istikametine kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor.

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor. Açılması gereken 10 köy yolu kaldığını belirten yetkililer, kar yağışı sebebiyle kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine de izin verilmediğini söyledi.

Bursa'da kar yağışı da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde yollar ekipler tarafından buzlanmaya karşı aralıklarla tuzlanırken, köy yollarındaki hummalı çalışmalar ise sürüyor. Aralıksız kar yağışının etkili olduğu dağ ilçelerinde bir köy yolu açılırken, diğeri kapanıyor. Şu anda 10 köy yolunun açılması için aralıksız çalıştıklarını belirten yetkililer, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa AFAD, UEDAŞ, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 7 Merkez İlçe Belediyesi ( Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ve STK'lar olmak üzere toplam 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç ile karla mücadeleye hazır olarak bekletildiğini ifade etti.

(İHA)

Bursa'da İstanbul istikametine kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor

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Hisarcık, İstanbul, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da İstanbul istikametine kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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