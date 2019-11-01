Bursa'da Lam Duc Hien'in

Bursa'da Laos asıllı Fransız fotoğraf sanatçısı Lam Duc Hien'in eserlerinden oluşan "Anne, Anneler..." adlı sergi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Hien, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneğince organize edilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin Bursa'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadına şiddet konusunda 25 yıldır çalışmalar yaptığını anlatan Hien, "Bu sergi ve basılan katalog, sesi olmayan kadınlara bir ses olduğumuz anlamına geliyor. Bunun için herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Fransa Fahri Konsolosu ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak da renk, ırk ve milliyet ayırmaksızın annelerin herkesten üstün olduğunu ifade etti.

Fransa Büyükelçiliği Kültür Ateşesi ve Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sebastien de Courtois ise serginin çok özel olduğunu ve büyük bir emekle ortaya çıktığını belirtti.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülten Kapıcıoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Dünyanın birçok ülkesinden kadın ve çocukların yer aldığı 56 fotoğraftan oluşan sergi, 1 Aralık'a kadar görülebilecek.