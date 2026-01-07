Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti

Bursa'da Geçit-Mudanya yolu üzerinde, hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden şerit değiştirince sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı.

MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Aracın altında ezilmekten son saniye kurtulan kadın motosiklet sürücüsü, kaldırıma oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

İLK İŞİ ARABASINI KONTROL ETMEK OLDU

Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda bazı vatandaşlar sürücünün yaptığı ilk harekete sitem etti.