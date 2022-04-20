Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti - Son Dakika
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Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti

20.04.2022 11:54

Bursa Orhangazi'de infaz koruma memurlarının aracına yönelik saldırı akla terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Duran Kalkan'ın metropollere yönelik tehdidini getirdi. Kalkan, sınır ötesi operasyonların devam etmesi halinde "savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını" söylemişti. Bursa'daki EYP'li saldırıda 1 infaz koruma memuru şehit olmuştu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yönelik bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, yol kenarındaki bir direğe yerleştirilen EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır 4 memur da yaralandı.

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'DAN OPERASYON TEHDİDİ

Bakan Soylu, faillerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade ederken, bu sabah yaşanan saldırı akıllara terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a başlattığı Pençe-Kilit operasyonu sonrası tehdidini getirdi. PKK elebaşı Duran Kalkan dün "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

Cezaevi aracına bombalı saldırı akıllara PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 'metropol' tehdidini getirdi

EYLEM TİPİ PKK'YI İŞARET EDİYOR

Duran Kalkan'ın tehdidi sonrası bugün Bursa'da meydana gelen saldırı eylemi YPG/PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği iddialarına neden olurken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da terör saldırısının eylem tipi olarak PKK'yı işaret ettiğini söyledi.

"YAKILACAK HER ARAÇ İÇİN 5 BİN DOLAR ÖDÜL"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli'nde yakalanan YPG/PKK'lıların itiraflarına da değinen Ağar, "Teröristler çekeceği her video için 1.500$ yakacağı her araç için 5.000$ alacaklarını söylemişti" dedi.

Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
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Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1... Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1... BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI (3) BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI (3)

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Son Dakika Güncel Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti - Son Dakika
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