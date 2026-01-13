Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Kutlanacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı'nın, 2026 yılı boyunca düzenlenecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinliklerle kutlanacağını belirterek, "700. Fetih Yılı'nı yaşanan, hissedilen ve paylaşılan bir yıl haline getiriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fethin 700. yılı kapsamında yapılacak olan bilimsel, akademik ve kültürel etkinlikler hakkında bilgilerin verildiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, programın Danışma Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. 2026 yılının tamamını '700. Fetih Yılı' olarak ilan ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa, geçmişin mirası, geleceğin imzasıdır. Bu büyük yıl dönümünü yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle onurlandıracağız. Kentimizin her köşesinde geçmişten geleceğe güçlü bir bağ kuracağız" dedi.

'BİZLER BUGÜN O ÇINARIN GÖLGESİNDE DURUYORUZ'

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'dan oluşan Danışma Kurulu ile birlikte sürecin yönetileceğini ifade eden Mustafa Bozbey, "Hazırlıklarımızı Ekim 2024'te başlattık. Bursa'nın özellikleri ve tarihsel kimliği hakkında araştırmalar yapan bilim insanlarını kentimize davet ettik. Bu yılı sadece anma yılı olarak değerlendirmiyoruz. Hatırlama, anlama, sahiplenme ve geleceğe taşıma yılı olarak görüyoruz. 700 yıl önce bu topraklara düşen tohum, sıradan bir tohum değildi. Adaletle filizlenen, emekle büyüyen, inançla kök salan, yüzyıllara meydan okuyan bir çınarın tohumudur. Bizler bugün o çınarın gölgesinde duruyoruz. Tarihimizin yeni bir eşiğine hep birlikte adım atmanın onurunu taşıyoruz" diye konuştu.

'2026 YILINDA, ÜÇ BAŞKENT KOL KOLA OLACAK'

2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin tarihi sergilerden akademik buluşmalara, sanat etkinliklerinden çocuklara özel programlara, söyleşilerden keşif rotalarına kadar zengin ve kapsayıcı bir içerikle Bursa'nın dört bir yanına yayılacağını söyleyen Bozbey, tarihin yalnızca kitaplarda değil, sokaklarda, meydanlarda ve insan hafızasında yaşadığını söyleyerek, bu anlayışla 700. Fetih Yılı'nı Bursa'nın sınırlarının dışına taşıdıklarını belirtti. Bozbey, "2026 yılında, üç başkent kol kola olacak. Bursa, Edirne ve İstanbul. Üç başkent, üç dönem, üç büyük hikaye. Bursa'mızda filizlenen çınar, Edirne'de köklerini sağlamlaştırdı. İstanbul'dan şahlanarak dünyayı kuşattı. Böylesi bir tarih, dünya tarihinde çok az kente nasip olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Edirne ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte bu büyük mirasın sorumluluğunu omuzluyor, yıl boyunca yaşayarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.Bursa'nın Fethi'nin 700. yılının turizm açısından da fırsata dönüştürülmesi gerektiğine inandığını söyleyen Bozbey, "Bu fırsatı değerlendirmek, Bursa'yı dünyaya tanıtmak zorundayız" dedi.

ÇARŞIBAŞI BÖLGESİNDE SES VE IŞIK GÖSTERİSİ

Anma törenlerinin Osmanlı'nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu Yenişehir Kumluk Camii'ndeki mevlit programıyla başlayacağını söyleyerek, Çarşıbaşı bölgesinde dijital mapping teknolojisi, müzik, ışık ve sahne sanatlarının bir araya geldiği görkemli bir görsel şölen ve kutlama programı gerçekleştirileceğini belirten Mustafa Bozbey, etkinlikler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"3-4-5 Nisan'da 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu' ve 14-15-16 Mayıs'ta 'Topraktan Gelen Hafıza' Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu düzenlenecek. İstanbul Heritage Fuarı'nın basın toplantısı da Bursa'da yapılacak. Hazırlayacağımız stantta 700. yıl etkinliklerini ve mirasa yaklaşımlarımızı aktaracağız. KUDEB aracılığıyla kentin çok katmanlı mirasının bilimsel ve denetimli restorasyon süreçleri yürütülerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak. Sur kapılarından türbelere ve saraylara uzanan bir hafıza yolculuğu sunan rota düzenlenecek."

700. YIL ANISINA ÖZEL GÜN PULU

Osmanlı hanedanlarına ait puşidelerin serim töreni yapılacağını da belirten Bozbey, "'İktidarın yüzü, gücün sembolü' sikke sergisi, Yoğurtçu Baba haziresi restorasyonu, Emir Sultan Cami'nin hazire-mezarlık alanı restorasyonu, Tarihi Bursa Surları Fetihkapı kazamat mahali bakım onarımı yürütülecek. 'Hüsn-i hat ve medeniyet' hat levhaları sergisi düzenlenecek. '700. yılda Ortak Bellek: Çengiç Ailesi koleksiyonu sergisi' tanıtılacak. 'Yansımalar' Bursa Kent Akademisi yıl sonu sergisi hazırlanacak. 'Kutlu Rüya' sanal gerçeklik gezici sergisini de Bursalılarla buluşturacağız. Pınarbaşı Parkı için hazırlanan ve fethi anlatan orijinal İznik çinisi pano, 6 Nisan'daki fetih yürüyüşünün ardından törenle açılacak. 700. yıl anısına özel gün pulu yaptırıyoruz. Hazırlanan pulda, kuruluş dönemine ait ilk altı padişahın minyatür portreleri yer alacak" diye konuştu.

700. YIL ANISINA 700 ÇINAR FİDANI

Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına 700 çınar fidanı dikileceğini de belirten Mustafa Bozbey, Fetih Kupası adı altında Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması düzenleneceğini ve özel Uludağ zirve tırmanışı gerçekleştirileceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Pınarbaşı Parkı'nda özel olarak tasarlanan zaman yolculuğu alanında çocuklar, Osmanlı dönemini oyun, canlandırma ve atölyeler aracılığıyla yaşayarak öğrenecek. UNIMA Bursa Şubesi tarafından hazırlanan 'Fetih' konulu gölge oyunu, yıl boyunca Karagöz Müzesi ve çeşitli dış alanlarda izleyiciyle buluşacak. 700. yıl temalı müze atölyeleri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Osmanlı mutfağı temasıyla düzenlenecek Gastronomi Festivali, 700. Yıla özel lezzetleri Bursa'nın günlük yaşamına taşıyacak. BURFAŞ sosyal tesislerinde 700. yıl menüsü adıyla Bursa'nın köklü mutfak kültürünü yansıtan 'Osmanlı mutfağı menüsü' eklenecek."