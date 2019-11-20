Son Dakika Haberleri: Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı
Son Dakika Güncel Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı - Son Dakika

Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.

Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevaplarken gerginlik yaşandı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, " Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var? Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesine, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti ve MHP'liler, Cihangir İslam'ı şov yapmakla ve provakötürlükle suçladı. İslam'ın da milletvekillerine karşılık vermesi üzerine bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağa kalkarak, İslam'a tepki gösterdi. Soylu, "Ahlaksızlık yapma, terbiyesiz adam. Sen provakatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provakatör olduğunu herkes biliyor. Sen FETÖ savunucususun" dedi. İslam'ın da Bakan Soylu'ya karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerildi. AK Parti ve MHP'lilerin yanında bazı CHP milletvekilleri de Bakan Soylu'yu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın ardından Bakan Soylu, soruları cevaplamaya devam etti.


Süleyman Soylu, Cihangir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
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