Bütçe Komisyonu'nda Bakan Soylu ve SP'li İslam tartıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevaplarken gerginlik yaşandı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, " Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var? Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesine, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti ve MHP'liler, Cihangir İslam'ı şov yapmakla ve provakötürlükle suçladı. İslam'ın da milletvekillerine karşılık vermesi üzerine bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayağa kalkarak, İslam'a tepki gösterdi. Soylu, "Ahlaksızlık yapma, terbiyesiz adam. Sen provakatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provakatör olduğunu herkes biliyor. Sen FETÖ savunucususun" dedi. İslam'ın da Bakan Soylu'ya karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerildi. AK Parti ve MHP'lilerin yanında bazı CHP milletvekilleri de Bakan Soylu'yu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın ardından Bakan Soylu, soruları cevaplamaya devam etti.