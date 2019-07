Büyük Çamlıca Camisi'nde Yaz Kuran Kursu Şenliği

Büyük Çamlıca Camisi'nde, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğünce Yaz Kuran Kursu Şenliği yapıldı. İstanbul 'un yeni sembollerinden biri olan Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen şenlik, caminin Kuran kursu öğrencileri Ahmet Emre Belge ile Necip Fazıl Belge tarafından okunan sela ile başladı. Kuran kursu öğrencisi Muhammed Berk Sarıoğlu da şenlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz , şenlikte yaptığı konuşmada, camilerde her cuma vaaz verildiğini, etkinliklerin yapıldığını ama bunların içinde en değerlisinin bugün gerçekleştirilen şenlik olduğunu söyledi.Bir ülke yönetiminde ekonominin, güvenliğin, adaletin önemli olabildiğini ama en önemlisinin ülkenin geleceği çocuklar olduğunu ifade eden Demiröz, bunu idrak ederek bu etkinliği düzenleyen büyüklere teşekkür etti.Kendisinin de bu caminin yapımında görev aldığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Demiröz, "Cumhurbaşkanımıza, Ergin Külünk Bey'e, yönetime, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.Bu tür etkinliklere ülkenin ihtiyacı olduğunu ifade eden Demiröz, " Türkiye 'ye ve dünyaya örnek olacak bu etkinliğin devamının gelmesi, Kuran kurslarının kapanışında da yapılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu."Camiler çocuklarla daha güzel"Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de camilerin, çocuklarla daha güzel olduğunu dile getirdi.İstanbul'un son dönem sembol yapılarından biri olan Çamlıca Camisi'nin, bundan sonra konferans merkezleri, sergi salonları ile sosyal hayatın da önemli noktalarından biri olacağını ifade eden Demiryürek, sözlerine şöyle devam etti:"Bu organizasyonun bir özelliği var. Biz çocuklarımızı cami ile buluşturmayı hedefleyen bir ekibiz. Sayın müftümüzün, değerli hocalarımızın gayreti bu yönde. Hatta istiyoruz ki çocuklarımız, avluları oyun alanına çevirsin. Gençlerimiz boş zamanlarında gelsinler burada vakit geçirsinler. Camiler sosyal yaşamın merkezi olsun. Camilerin en önemli alanlarını sabit musalla taşlarına ayırıyoruz. Bunları da seyyar hale dönüştürmek lazım ki çocuklarımız daha geniş alanlarda oyun oynayabilsin."Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların, bu ümmetin en büyük zenginliği olduğunu dile getirdi.Büyük Çamlıca Camisi'nin, asrın mührü, bu yüzyılın en önemli eseri olduğunu belirten Türkmen, "Elbette ki Avrasya Tüp Geçit Projesi, Marmaray , köprüler, yollar, havalimanları çok önemli projeler ama bu cami, başka bir anlam taşıyor. Burası bir medeniyetin çok önemli bir nişanesi ve özel bir eseridir. Dünyanın en büyük ikinci camisi, Büyük Çamlıca Camisi'dir." dedi.Üsküdar Müftülüğü ve belediye olarak her yaz ayında olduğu gibi bu yıl da çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için düzenledikleri Kuran kurslarını tamamladıklarını aktaran Türkmen, "Eğer çocuklarınızı ileride dini eğitim veren imam hatip okullarına göndermeyecekseniz, burada aldıkları eğitimle Müslümanlıklarını, ibadetlerini yaşamaya çalışacaklar. Bu nedenle Kuran kursları çok önemli. Çocuklarımız burada aldıkları bilgilerle kendilerini yetiştireceklerdir." diye konuştu.İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da İstanbul'da yaklaşık 300 binin üzerinde öğrencinin yaz Kuran kursundan faydalandığını söyledi.Gelecek yıl öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Maşalı, şunları kaydetti:"Yaz Kuran kursları çocuklarımızın normal örgün öğretiminin akabinde onlar için İslami değerlerle tanışma vesilesi oluyor, eğitim öğretim alıyorlar, İslam ahlakıyla ahlaklanma ve bilinçlenme söz konusu oluyor. Onun dışında da burada gördüğünüz gibi onlar için adeta bir kamp niteliğinde bir faaliyet söz konusu. Ben öyle inanıyorum ki bu çocuklarımızın bu yaz kurslarında yaşadıkları güzel tecrübeler onların sonraki hayatlarında da kendilerini çok etkileyecektir. Zihinlerinde sarsılmaz bir nokta oluşturacaktır. Çünkü çocukluk yaşlarında elde edilen birikim, tecrübe, yaşanan bir takım gerçeklikler insan hayatını sonraki müspetse müspet yönde menfiyse menfi yönde etkiliyor.Kuran eğitimi-öğretimi, İslami değerler eğitimi-öğretimi dendiği zaman bu faaliyetler camilerde yürüyor ancak camilerimizdeki faaliyetleri sadece biz din hizmetleriyle sınırlı tutmamaya çalışıyoruz. Bunun kapsamını daha da genişletmeye gayret ediyoruz."İstanbul Çamlıca Camii ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk de Büyük Çamlıca Camisi'nin amacına ulaştığını söyledi.Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında 5 bin çocuğu misafir ettiklerini anlatan Külünk, "Ne mutlu ki Rabbimiz bu günü bize gösterdi." dedi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de Peygamber Hazreti Muhammed'in çocuklara verdiği öneme değinerek, "Bu nedenle çocukları camilerde baş üstünde tutan bir yöntem belirlemek ve ona göre hareket etmek zorundayız." diye konuştu.İlçe Müftüsü Ali Çakmak da, Büyük Çamlıca Camisi'nin Üsküdar'daki 190. cami olduğunu, caminin bu şenlikle ilk faaliyetine başladığını söyledi.Caminin, hayatın merkezi olması gerektiğini ifade eden Çakmak, "Caminin esas sahibi, sevgili çocuklarımız. Namazlarda, ramazan aylarında, teravih namazlarında ve yaz Kuran kurslarında muhakkak caminin asıl sahibi olun. Sizlerin camilere sahip çıkacağınıza inanıyorum. Anne , babanız gibi Kuran kursundaki hocalarınızın, imam hatip kardeşlerimizin size öğrettiği manevi değerlere sahip çıktığınız zaman, Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan insanların veya dünya Müslümanlarının geleceğe daha güvenli bakacağına inanıyorum." diye konuştu.15 Temmuz şehit ve gazileri için dev Türk bayrağıEtkinliğe katılan çocuklar, Türk Kızılayı Üsküdar Şubesi gönüllülerinin arkasında tek sıra halinde ilerleyerek dış avluya çıktı.Protokolün de katılımıyla, 15 Temmuz'da şehit ve gazi olanların hatırası için 1453 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.Şenlikte Yusuf Belge'nin koordinatörlüğü Hüseyin İpek 'in şefliğinde Üsküdar Müftülüğü Çocuk İlahi Korosu, ilahiler söyledi. Afrin Şehitleri Kuran Kursu öğrencileri de 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi.Çocuklar, Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusuna kurulan şişme kaydırak ve zıp zıpın yanı sıra, tahta bacak, Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat gösterileriyle doyasıya eğlendi.