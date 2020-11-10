Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Karabük'te düzenlenen törenle anıldı.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, emniyet teşkilatı personeli, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı anma etkinliği, Atatürk ve cumhuriyetin getirdikleri konulu video gösterisinin ardından il genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğrencisi Kıvanç Çetin Atalan'ın derece alan kompozisyonunu okuması ile devam etti.

75. Yıl Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Sadık Hüner, beden eğitimi öğretmeni Ersin Şencan eşliğinde öğrenci Çağla Ekmekçi, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Program, ödül töreni ile sona erdi.