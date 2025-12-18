Sedef Güler cinayetinde sanıktan kan donduran savunma: Akıl sağlığımı kaybetmiştim

Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Yavuz Güngör, mahkemede yaptığı savunmada, "Ben hiçbir şey yapmadım, o anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım. Uyandığımda o kadın ölmüştü" dedi.
7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili açıklarında, elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı ve ağırlık bağlanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Sedef Güler olduğu belirlenmiş, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör ile maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler ve taraf avukatları katıldı.
Müşteki anne Gülizar Sezer duruşmada, "Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" dedi.
Müşteki abla Sevda Güler ise, "Ben ve kardeşim uyuşturucu kullanmadık" ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanık Yavuz Güngör savunmasında, "Ben hiçbir şey yapmadım. O anda akıl sağlığımı kaybetmiş olabilirim. Uyandığımda o kadın ölmüştü. Cezaevine tekrar girmemek için böyle davrandım. Maktule zarar vermek istemedim" dedi.
Tutuklu sanık Fırat Baykara ise suçlamaları reddederek, "Bu olayda en zayıf halka benim. Üzerime oynanıyor. Dosyada adı geçen kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Yavuz bana birinin öldüğünü söyleseydi o eve asla girmezdim" diye konuştu.
Baykara'nın savunması sonrası söz alan anne Gülizar Sezer, "Çocuklarıma iftira atamazsın" diyerek tepki gösterdi. Anne ile sanık arasında yaşanan tartışma nedeniyle mahkeme duruşmaya ara verdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Hazırlanan iddianamede, Sedef Güler'in ellerinin koli bandıyla, ayaklarının zincir ve dambılla bağlandığı, cesedinin halıya sarılarak denize atıldığı belirtildi. Halı üzerindeki etiketin bir halı yıkama fabrikasına ait olduğu, buradan yapılan araştırmada halının Fırat Baykara'nın kiraladığı evden geldiği tespit edildi.
İddianameye göre sanıklar, Sedef Güler'i tespit edilemeyen bir nedenle öldürdükten sonra cesedi yok etmek için plan yaptı. 6 Haziran'da zincir, ağırlık ve valiz temin eden sanıkların, cesedi Mimar Sinan Köprüsü'nden denize attıkları kaydedildi.
Yavuz Güngör'ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a kaçırıldığı, ancak daha sonra Türkiye'ye iade edilerek Edirne'de yakalandığı iddianamede yer aldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda, Sedef Güler'in kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümün uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle gerçekleşmiş olabileceği ancak ileri derecede çürüme nedeniyle kesin nedenin belirlenemediği belirtildi.
Savcılık, Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, Yiğit Hüseyin Ayvalık için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istedi.
