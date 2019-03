Büyükçekmece'de Tapu Dağıtım ve Toplu Açılış Töreni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda, sevgiyi, hizmeti, insana saygıyı, çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda, sevgiyi, hizmeti, insana saygıyı, çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Bir beton ormanında yaşamak değil, güzel bir kentte yaşama arzusunu İmamoğlu hayata geçirecek." dedi.



Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de yeni hizmete açılan belediye binası önünde düzenlenen tapu dağıtım ve toplu açılış törenine katıldı.



Tören, Büyükçekmece Belediyesinin yeni projelerinin tanıtımı ve halk oyunu gösterisiyle başladı.



Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla devam eden törende hizmete alınan projeler tanıtıldı.



Daha sonra törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, varlık nedenlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu, vatandaşa hizmet etmek için siyaset yaptıklarını söyledi.



Daha güzel bir Türkiye için, bayrak için, vatan için, hizmet ettiklerini ve bunu gerçekleştirmek için çaba harcadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"İstanbul'da 12 yıl yaşadım. Üç çoğum var. Üçü de İstanbul'da doğdu. İstanbul'u bilirim. İstanbul'un coğrafyası olağanüstü güzel. Bu coğrafyada 80 ilden gelen vatandaşlarımız var. Sizlerin desteğiyle Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda, sevgiyi, hizmeti, insana saygıyı, çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Bir beton ormanında yaşamak değil, güzel bir kentte yaşama arzusunu İmamoğlu hayata geçirecek."



"Hakkında soruşturma açılırsa hiç şaşma"



"Bu projeleri hayata geçirmek için para var mı?" söylemlerine değinen Kılıçdaroğlu, paranın olduğunu ve her kuruşun hesabını İstanbullulara vereceklerini dile getirdi.



Demokrasiyi güçlendirdikleri andan itibaren bütün dünyanın, Türkiye'deki demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu, baskılara rağmen insanların sandığa gittiğini, yeni belediye başkanlarını seçtiğini göreceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un, Ankara'nın, Balıkesir'in, Denizli'nin kaderini değiştireceğiz beraber, birlikte, huzur içinde yaşamak için." dedi.



Vatandaşların "Hak, hukuk, adalet" sloganları atması üzerine Kılıçdaroğlu,"Hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için ayın 31'inde kahvede 'Arkadaşlar bekliyor', 'Amcamın oğlu geldi' demeyecek erkekler. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden isteğim sadece bu. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyacaksınız. 17 yılda memleketi ne hale getirdiler ona bakacaksınız. Seçmen olarak huzur içinde ilçelerde CHP ve İYİ Partili başkanlara, büyükşehirde İmamoğlu'na 'evet' oyunu vereceksiniz." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e bir sitemi olduğunu ifade ederek, "Allah aşkına bu kadar parkı niye yaptın? Kupon araziler var, gökdelenler olabilirdi, milleti betona hapsedebilirdin. Hakkında soruşturma açılırsa hiç şaşma." dedi.



Kılıçdaroğlu, ne yapılırsa yapılsın insana hizmet etmeyi Hakk'a hizmet kabul ettiklerini sözlerine ekledi.



"İç cepheyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapacağız"



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da 31 Mart seçimlerinin bir savaş, bir kavga değil, hizmet için yarış olduğunu, bu seçimi öyle gördüklerini, sonuna kadar da öyle görmeye devam edeceklerini söyledi.



Bu seçimde hizmet için rekabet ettikleri diğer partilerden adaylara, kadrolara hakaret etmeden, sevgiyle ve barış diliyle hitap ettiklerini ve öyle hitap etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özdağ, "Biz, Türkiye'ye hizmet için buradayız, kavga, gerilim, düşmanlık için değil. Her şeyden önce görevimiz, birilerinin tansiyonu yükseltmek, düşmanlık tohumları ekmek istediği hizmet yarışını adeta bir savaşmış gibi ortaya koyduğu bu günlerde, Atatürk'e sadık kalarak, iç cepheyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapmak olacak." diye konuştu.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un heyecanını her yerde gördüğünü, bu süreçte belediyeciliği bu şehre hatırlattıklarını söyledi.



İnsanın, çocukların, kadınların, gençlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlattıklarını belirten İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Zira zihinlerinde var olan o 'mega proje' diye tanımladıkları ne varsa unuttular. Açıkladığım bir projeyi bir hafta, on gün sonra onlardan duymaya başladım. 31 Mart'ta İstanbul halkına layık olacak belediyecilik dönemini İstanbul'a yaşatmaya geliyoruz. İstanbul ittifakı diyerek tüm İstanbullunun oyuna talip olduğumu belirtmek istiyorum."



İmamoğlu, İstanbul'da bir milyon vatandaşın tapu sorunu yaşadığını, 5 yıl içinde tapu mülkiyet sorunu yaşayan bütün vatandaşların bu sorununu çözeceğini söyledi.



Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Özdağ, İmamoğlu ve Akgün, Büyükçekmece'nin Karaağaç köyünde 90 yıldır tapu bekleyen 33 Roman vatandaşa tapularını dağıttı.



Törende daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler kurdele keserek, hizmete alınan 20 eserin açılışını gerçekleştirdi.



Törene, CHP Genel Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

