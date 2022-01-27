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BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR

27.01.2022 11:48

ANTALYA'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

ANTALYA'nın birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir teyakkuz halinde bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için zor şartlarda özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kurtarma, küreme, tuzlama ve genişletme çalışması yapıyor.

Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Demre, Kaş, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken özellikle ulaşımda aksamalara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması yaparken, tuzlama çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor.

TAŞATAN YOLU KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan Yolu Gedevet Yol kavşağından itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yolun kapalı kaldığı süre içerisinde sürücüler Bademağacı ve Obaalacami yolu güzergahını kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Yoğun çalışma sonucunda yolun Balık Çiftliğine kadar olan kısmı açıldı.

KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Köprübaşı, Kadıyakası, Özvadi, Dikenli, Karapınar ve İmamlı yayla yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Bayırkozağacı ve İmamlı mahallelerinde ise heyelan nedeniyle kapanan yollar kısa sürede açıldı.

YOLDA KALANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Alanya'nın Kızılalan mevkiinde kar yağışından dolayı yolda kalan araçlara müdahale edildi. Alanya hizmet biriminden ekipler Kızılalan girişinde yolda kalan araçları 4x4 araçlarla halatla çekerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Ekipler yoldaki karı küreyerek tuzlama yaptı.

AMBULANSIN YOLU AÇILDI

Bir yandan sağanak yağışın grup yollarında açtığı yaraları saran Gazipaşa ekipleri ise bir yandan da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir hastanın acil çağrısı için harekete geçen 112 Ambulansı yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Akoluk mahallesine ulaşamadı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir'in yol ekipleri kısa sürede Akoluk mahalle sınırlarına ulaşarak grup yolunu ulaşıma açtı. Akoluk Mahallesi grup yolunun yanı sıra Yeniköy, Ilıca, Sugözü, Göçük ve İnal mahalle sınırlarındaki grup yollarında da sağanak yağışın meydana getirdiği hasarların tamiratını yapan ekipler diğer grup yollarına da gerekli müdahaleyi yaparak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için uğraşıyor.

MANAVGAT GRUP YOLLARI TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri ise Beşkonak Bölgesinde bulunan Altınkaya, Ballıbucak, Değirmenözü, Kırkkavak, Gaziler, Çaltepe, Burmahan, Düzağaç ve Yeşilbağ Mahalleleri grup yollarında kar temizliği yaparak yolu trafiğe açtı. Ekipler Yaylaalan ve Sevinç Mahallelerinde de güvenli ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yaptı.

HASTALAR İÇİN YOLLAR AÇIK TUTULDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi ve İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma oluşan yollarda hummalı bir çalışma ile tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Çukurviran Mahallesi'nde rahatsızlanan bir çocuğun yardımına ise zamanında yetişerek müdahalede bulundu.

AKSEKİ'DE YUSUF EVİNE ULAŞTIRILDI

Akseki'de ise kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan, hasta ya da ilk yardım ihtiyacı olan vatandaşların hastane sevki, araç kurtarılması, veteriner ulaşımının sağlanacağı yolların açılması yönünde yoğun çaba harcandı. Büyükşehir ekipleri okulu kapandığı için Akseki Güneykaya mahallesinde oturan ailesinin yanına giderken yolda mahsur kalan Yusuf'un da ulaşımını sağlayarak güvenle evine ve ailesine ulaşmasını sağladı.

KUMLUCA, DEMRE, KAŞ'TA HUMMALI ÇALIŞMA

Yoğun kar yağışı Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Demre ve Kaş'ı da etkisi altına aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kumluca Kuzca, Büyükalan, Dere mahallelerinde kapanan grup yollarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Köşkerler-Belören-Çağman Grup yolu, Belören Karabel mevkiinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bir olumsuzluk yaşanmaması için Demre ASAT Şube Müdürlüğü'ne ait kepçe ile çalışma yapıldı. Kaş'ta ise Sütleğen, Yuvacık, Yaylapalamut, Yaylaçavdır ve Gürsu yolları güvenli trafiğe açıldı. Elmalı ve Korkuteli de karla mücadele çalışmaları sürüyor. Korkuteli'nin 1400 rakımlı Güzle mahallesinde de mahsur kalan Güldane-Emrullah Yazır isimli çoban çift sağ salim kurtarıldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR
BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR
BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR

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Hisarcık, Tragger, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR'İN KAR MESAİSİ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA SÜRÜYOR - Son Dakika
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