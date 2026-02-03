10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse çifte ceza - Son Dakika
10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse çifte ceza

10 canın ardından ders alınmadı! Aynı firmaya ait otobüse çifte ceza
03.02.2026 12:30  Güncelleme: 13:06
Antalya-Burdur kara yolunda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yağışlı havada hızla ilerlediği anların yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu otobüse aşırı hız ve yolcu koltuğunda emniyet kemeri bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

YOĞUN YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜKSEK HIZDA GİTTİ

Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CEZA KESİLDİ

Konuyla ilgili görüntülerin yayınlamasının ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda, araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlendi. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    çok çok hızlı gidiyor otobüsler denetimlerin artması gerek artık online takip gerekli ticarilere 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
