Son Dakika Haberleri: Çad Büyükelçisi Guet, Karabük'te
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Çad Büyükelçisi Guet, Karabük'te

3 saat önce

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, ülkesinden en çok öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Çad Büyükelçisi Guet, Karabük'te, System.String[]
Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, ülkesinden en çok öğrencinin bulunduğu Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.
Beraberinde bir heyetle KBÜ'ye gelen Adoum Dangai Nokour Guet, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, ülkesinden eğitim için Karabük'e gelen öğrencilerle buluştu.
KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'la da görüşen Büyükelçi, Karabük'teki Çadlı öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldı.

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği yöneticileriyle de görüşen Guet, çeşitli konularda istişarede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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