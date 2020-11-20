Çadır kentte dünyaevine girdiler - Son Dakika

Çadır kentte dünyaevine girdiler

20.11.2020 13:44

Çadır kentte dünyaevine girdiler Depremzede çifte çadır kentte nikah töreni İzmir'de evlilik hazırlığı yaparken kiraladıkları evleri yıkılan depremzede çift, çadır kentte dünyaevine girdi.

Çadır kentte dünyaevine girdiler

Depremzede çifte çadır kentte nikah töreni

İZMİR - İzmir'de evlilik hazırlığı yaparken kiraladıkları evleri yıkılan depremzede çift, çadır kentte dünyaevine girdi. Türk Kızılayı ve Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Bayraklı'daki çadır kentte evlenen Serdal Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu çiftine, ev ve iş destekleri de sağlandı.

İzmir'de yaşayan Serdal Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu çifti, evlilik hazırlığı yapıyordu. Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremde, çiftin Bayraklı Manavkuyu'da tuttuğu kapıcı dairesi ağır hasar gördü, o sırada evde bulunan Müzeyyen Evelioğlu yaralandı. 15 gündür Bayraklı Smryna Meydanı'nda kurulan çadır kentte kalan çift, Çiğli Belediyesi Kişisel Bakım Hizmetleri ekiplerini görünce nikahlarının Çiğli Belediyesi tarafından kıyılmasını talep etti. Belediye nikah işlemlerini başlatırken, depremzede çifte ev ve iş desteği sağladı. Türk Kızılayı da bağışçılar üzerinden ev eşyası, gelinlik ve damatlık, gelin arabası, nakdi yardım ve balayı ihtiyacını karşıladı. Çadır kentte düzenlenen organizasyonla dünyaevine giren Serdar Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu, süslenen gelin arabasıyla çadır kent alanına giriş yaptı. Damatlık ve gelinlikle en güzel günlerine hazırlanan çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Türk Kızılayı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve AFAD Antalya Şube Müdürü Gülay Kundakçı çiftin nikah şahitliğini yaparken, nikahı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı. Bakan Yardımcısı Çataklı ile birlikte çifte takı takan Vali Köşger, çiftin diğer tüm ihtiyaçlarını da İzmir Valiliği olarak karşılayacaklarını duyurdu. Gelin, damadın ayağına basma ritüelini gerçekleştirirken, nikah sonrası pasta da kesildi. Öte yandan nikahın kıyıldığı alana balonlar asıldı, çiftin kaldığı 100 numaralı çadıra da güller bırakıldı. Çiftin Urla'da bir otelde balayı yapacağı öğrenildi.

"Acıyla mutluluk bir arada"

Damat Serdal Çelik, "Deprem olmadan önce evlilik hazırlığı yapıyorduk. Kapıcı dairesinde ev tutmuştuk. Depremde bina hasarlanınca çadır kente geldik. Bu acı günde evleniyoruz. Depremde ölen insanların acısını da yaşıyoruz. Bu süreçte bize çok destek olundu. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. Ancak acıyla mutluluk bir arada" dedi. Müzeyyen Evelioğlu ise, "Depremde bacağım yaralandı. Deprem sırasında çok korktum. Bir süredir çadır kentte kalıyorduk. Şimdi evleneceğimiz için çok heyecanlıyım. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

"Hayat bir taraftan devam ediyor"

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Hayırlı bir adım atmışsınız. Allah sonunu hayırla getirsin. Afette hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Hayat bir taraftan da devam ediyor. Bu hayırlı yuvaya vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah mesut etsin" derken, İzmir Valisi Köşger de, "Bugün mutlu bir ana tanıklık etmek üzere burdayız. İzmir'de yaşanan son deprem hadisesinden sonra korona günlerine rağmen hayat bir taraftan devam ediyor. İnsanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi olacaklar. Ben çiftimizi böyle bir ortamda böyle bir kararı verdikleri için tebrik ediyorum. Sıkıntılı günlerde bize de motivasyon oldu. Allah bir yastıkta ihtiyar, iki dünyada bahtiyar eylesin" ifadelerini kullandı.

"Mutluluk verici bir gün"

Çiftin nikahını kıyan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi: "Bizim için mutluluk verici bir gün. Mutlu günlerinde çiftçimizin nikahlarını kıymak benim için onur meselesi. Çiftimiz deprem nedeniyle dairelerini kaybetti. Bir süredir çadır kentte yaşıyorlardı. Çiğli Belediyesinin hizmetlerinden faydalanırken evlenme taleplerini ilettiler. Biz de uygun gördük ve nikahlarını kıydık. Ben de onların mutluluğunu görünce daha da heyecanlandım. Hayırlısıyla güzel bir şeyin altına imza atmış olacağız."

"Sadece acının değil mutluluğun da parçası olduk"

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise şöyle konuştu: "Bütün İzmirlilere öncelikle geçmiş olsun. Her afetin acı tarafı var. Hayatın bir de doğal bir akışı var. Burada da afetten etkilenen çiftçimizin evlenme talepleri oldu. Biz de Karşıyaka şubemiz üzerinden haber alınca girişimlerde bulunduk. Çiftin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye de ev kirası ve iş imkanı sağladı. Bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Afetten etkilenen çift, geçtiği acı tünelinden kurtuluyor. Sadece acının değil mutluluğun da parçası olduğumuz için çok seviniyoruz.

Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler
Çadır kentte dünyaevine girdiler

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çadır kentte dünyaevine girdiler - Son Dakika


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