Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Gulusoy'dan İHA'ya ziyaret

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Dr. İlkin Gulusoy ve öğrencileri İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Temsilciliğini ziyaret etti.



Gulusoy ve beraberindekileri İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve muhabir Serkan Erkoç karşıladı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Türkiye- Azerbaycan ve Kars konuşuldu.



Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi olan İHA'nın Türkiye ve Azerbaycan önemli haberleri gündeme taşıdığını ifade eden Gulusoy, İHA'nın Kafkasya'ya açılan kapısı Kars'ta bir bürosunun olmasının çok önemli olduğunu söyledi.



Özellikle KAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü etkinliklerini İHA'nın aracılığıyla kamuoyuna duyurduklarını ifade eden Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı İlkin Gulusoy, "İHA'ya bölümümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2005-2006 eğitim-öğretim yılında açılarak, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Lisans Programı ile faaliyete başlamıştır. Programdan mezun olanlar Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Türkoloji) alanı üzeri lisans diploması alırlar. Mezun öğrenciler, üniversitelerin Türk Dili ver Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde akademisyen, Turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici, askeri kurumlarda, büyükelçiliklerde, adliye ve noterlerde tercüman olarak istihdam edilebilirler. Bölüm mezunları 2012 yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. 2014 yılında bölümde yüksek lisans programı da açılmış olup, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bilim Dalına yaz ve kış dönemlerinde öğrenci alınmaktadır" dedi.



Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nun bölümden yakından ilgilendiğini ve destek verdiğini belirten Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri Başkanı Dr. İlkin Gulusoy, "Bölüm öğrencileri yurtdışında (Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen sempozyumlara katılarak hazırladıkları bilimsel makalelerini sunma şansına sahip olup, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile sempozyumlarda deneyim yaşarlar. Bölümde öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmak, onlara daha kaliteli eğitim sunabilmek, öğrencileri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Türkleri ile yakından tanıştırmak, Azerbaycan kültürünü içinde bulunarak öğrenebilmeleri için birçok etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Azerbaycan Kars Başkonsolosu da bölümle yakından ilgilenmekte ve bölüm öğretim elemanlarını ve öğrencilerini makamında ağırlamaktadır. 2020 Yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tam 15 yaşında olacaktır. Bölümün Kuruluşunun 15. Yılında Uluslararası Kongre düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yoğun istek üzerine Bölümün 2. öğretiminin açılması yönünde de çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.



Kars nüfusunun büyük bir kısmının 20'inci yılın başlarında savaş ve başka sebeplerden dolayı Batı Azerbaycan'dan şimdiki Ermenistan ve Kuzey Azerbaycan'dan Gürcistan bölgesi Kars'a yerleşmiş olan Türkler, Azeriler, Terekemeler, Karapapaklar olduğuna dikkat çeken Bölüm Başkanı İlkin Gulusoy, Kars için bölümün önemini bir daha vurguladı ve Türkiye'de 5 üniversitede Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünün bulunduğunu, fakat sadece bir üniversitede Azerbaycan Dili ve Edebiyatı programının olduğunu dile getirerek gelecekte diğer üniversitelerde de böyle bir programın açılacağına ümit ettiklerini sözlerine ekledi.



İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kafkas Üniversitesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünü çok önemsediklerine dikkat çekti.



Ziyaret sonrasında KAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri Başkanı Dr. İlkin Gulusoy, Çapanoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyaret sonrasında Gulusoy ve beraberindekiler İHA'dan ayrıldı. - KARS