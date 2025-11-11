Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi - Son Dakika
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
11.11.2025 16:49
Denizli'de arıza yapan motosikletini çalıştıramayan vatandaş öfkesine hakim olmayarak aracını ateşe verdi. Dakikalarca çalıştırmaya uğraştığı motosikletini bir anda yakan vatandaş, daha sonra alevlerin karşısına geçip çıkardığı yangını izledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.

ÇALIŞTIRAMAYINCA ATEŞE VERDİ

Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP İZLEDİ

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

"SEN NE YAPTIN BE DAYI..."

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı..." diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Hakim, Yerel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
