Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.
Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.
Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.
Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı..." diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
