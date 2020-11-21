Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

21.11.2020 18:25
Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin toplu iş sözleşme töreninde imzaları Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Denizli Hizmet -İş Başkanı Sezai Söylemez attı.

Denizli Hizmet -İş Başkanı Sezai Söylemez, "Hep birlikte Çameli'mize hizmet üreteceğiz, Taşerondan kadroya geçen işçi kardeşlerimizi kapsayan Toplu İş Sözleşmesini imzaladık. İlçemiz için gecesini gündüzüne katan kıymetli mesai arkadaşlarımıza işçi kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Denizli ise, "İlk sözleşmemizi Çameli Belediyesi olarak biz imzalıyoruz. Hizmet -İş Sendikası ile toplantılarımızı gerçekleştirdik. Pandemi döneminde birçok belediyede sorun yaşanırken Belediyemizde sorunlar hiç yaşanmadı. Bütçemiz el verdiğince, sosyal hakların da iyi olduğu bir sözleşme imzaladık. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle yaşam standartlarınızın çok iyi olmasını istiyoruz. Belediyemizin imkanları doğrultusunda yapabileceğimiz en üst limit artışını gerçekleştirdik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Bu vesileyle Türkiye'nin kadim sorunu olan taşeron meselesini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve çalışma hayatının en büyük reformuna imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet İş Sendikası, Toplu İş sözleşmesi, Denizli, Çameli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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