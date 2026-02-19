Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti - Son Dakika
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
19.02.2026 13:57  Güncelleme: 14:12
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Kayseri'de bir camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilirken 15 yaşındaki bir çocuk namaz kılanlara torpil attı. Cemaat patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşarken görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Kayseri'de ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında 15 yaşındaki bir çocuk cami içerisine torpil attı. Patlama sesi üzerine cemaat kısa süreli panik yaşadı. O anlara ait görüntüler çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Ramazan ayında ibadet sırasında yaşanan olay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Camide teravih namazı kılanlara torpil atan çocuk gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Berkamal'in aktardığı bilgilere göre; görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, torpili attığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Dakika Yaşam Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çetin Yilmaz Çetin Yilmaz:
    Artık Cammilerimizde bile torpil var:) 11 21 Yanıtla
    Emre Ekici Emre Ekici:
    Sen 9 Veya 10 yaşında olmalısın bu nasıl bir yorum? 10 0
  • myaman03 myaman03:
    Artık orucu bozan şeyleri değil, insanları bozan hareketleri anlatın çoğumuz Ahlaktan uzaklaştık, o hareketi yapan çocuğu hemen psikiyatriye gönderip tedavi ettireceğiz. 29 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    bu çocuğu değil saddce anne babasınıda gözaltına alın cami ne demek önce aile öğretecek aileden başlar eğitim.. 17 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    namaz kılmıyorlar.kılanada engel oluyorlar.namaz saatı cocukları toplayacak guvenlık gorevlılerı konsun 9 4 Yanıtla
  • Leyla.06 Leyla.06:
    yok artık..... 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
