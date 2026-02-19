Kayseri'de ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında 15 yaşındaki bir çocuk cami içerisine torpil attı. Patlama sesi üzerine cemaat kısa süreli panik yaşadı. O anlara ait görüntüler çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Ramazan ayında ibadet sırasında yaşanan olay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.
Asayiş Berkamal'in aktardığı bilgilere göre; görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, torpili attığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)