Camiler cuma namazı ile cemaatine kavuştu - Son Dakika

Camiler cuma namazı ile cemaatine kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma namazıyla tekrar başladı.

Camiler cuma namazı ile cemaatine kavuştu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma namazıyla tekrar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasıyla İstanbul'da toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler belirlenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazır hale getirildi.

Kentin farklı noktalarında bulunan birçok camide görevliler tarafından sürdürülen hazırlıklar cuma namazı öncesinde tamamlandı. Bu kapsamda camiler ibadete açılmadan önce dezenfekte edildi, bazı camiler ile çevreleri de ilçe belediye ekiplerince gül suyuyla yıkandı.

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, temizlik ve dezenfekte çalışmasının yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak camilerin kapalı alanlarında, avlusunda, bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanların zeminlerinde işaretleme yaptı.

İstanbul'da salgının yayılımını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların tamamlandığı camiler arasında, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Fatih Camisi, Hırka-ı Şerif Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Şehzadebaşı Camisi ve Eminönü Yeni Cami gibi selatin camiler ile Büyük Çamlıca Camisi de yer alıyor.

Fatih Camisi'nde namaz öncesi Fetih Suresi okundu

İstanbul'un önemli sembollerinden biri olan Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Fetih Suresi okundu.

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara camiye girişleri sırasında tek kullanımlık seccade, maske, su ve dezenfektan dağıtıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında şadırvanlara şerit çekilirken, tuvaletlerin de kullanıma kapalı olduğu görüldü.

Cami içerisinde ve bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun işaretlerle belirlenen bölümlerde binlerce kişi saf tuttu. Kadınlar ise kendileri için özel olarak hazırlanan iç avluda namaz kıldı.

Namaz öncesi görevliler tarafından sosyal mesafe ve diğer önlemlere uyulması için zaman zaman anons yapıldı.

"Asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi de cemaatine kavuştu

Geçen yıl açılan ve görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan "asrın mührü" Büyük Çamlıca Camisi'nde de cemaatle kılınan cuma namazı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Polis ekiplerince caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Tedbirler kapsamında şadırvanlarla abdesthanelerin kapalı olduğu görüldü.

Vatandaşlara, cami içerisine girdikten sonra belirlenen şekilde ön saflara gidilmesi yönünde anons yapıldı.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi ekipleri, seccadesiz gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Ayrıca, Büyük Çamlıca Camisi avlusunda namaz kılınabilmesi için görevliler tarafından yere, sosyal mesafeye uygun bantlar çekildi. Görevliler tarafından maskelerin ağız ve burnu kapatılacak şekilde takılması, camiye giriş esnasında sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Belirlenen kişi sayısına ulaşılması sebebiyle avluda namaz kılamayan çok sayıda vatandaş, sosyal mesafe kurallarına uyarak avlu dışında namazlarını kıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de cemaate lokma ve ayran ikram edildi.

Sünnet namazlarını evlerinde kılmaları istenen cemaat, bunun üzerine kontrollü şekilde camiden ayrıldı.

Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlardan Derviş Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün sabah namazlarına dahi buraya geliyorduk. Hasret gideriyoruz. Kurallara uyarsak atlatacağız inşallah. Seccademizi aldık, maskemizi aldık. Sosyal mesafeye de uyacağız inşallah." diye konuştu.

Eyüp Sultan Camisi'nde de sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri de Eyüp Sultan Camisi'nde, Eyüpsultan Meydanı'nda ve ilçede, cuma namazı kılınacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Cuma namazının kılınacağı Eyüpsultan Meydanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köpüklü sularla yıkanırken dezenfeksiyon ekibi ise ilaçlama yaptı.

Eyüp Sultan Camisi'nin içi de detaylı bir temizlik çalışmasının ardından dezenfekte edildi. Cami girişinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekiplerce maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Öte yandan, avlu girişinde ekiplerce içeri girenlerin ateşinin ölçüldüğü görüldü. AA ekibi de Eyüp Sultan Camisi'nin minaresinden cami ve çevresini görüntüledi.

Avlunun kadınlara ayrılan bölümünde de cemaat sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttu. Hutbede farz namazından sonra cemaatin sünnet namazlarını evlerinde kılmaları istendi. Bunun üzerine cemaat dua ettikten sonra avluyu boşalttı.

Üsküdar'daki camiler de cemaatiyle buluştu

Üsküdar Meydanı'nda yer alan Mihrimah Sultan Camisi'nde de Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için cami avlusunda ve meydanda vatandaşlar için namaz yerleri belirlendi.

Zabıta ekipleri cuma namazı için ayrılan alanlara maskesiz kimseyi almadı. Vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske verildi.

Ayrıca ekipler cami avlusunun giriş ve çıkışlarına el dezenfektanları yerleştirerek vatandaşları temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Devriye polis ve çevik kuvvet ekipleri cami etrafında güvenlik önlemleri aldı. Üsküdar Belediyesine bağlı sağlık ekipleri de oluşabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı cami önünde hazır bekledi.

Camiye gelen vatandaşlar ateş ölçümleri yapılarak namaz kılmak için ayrılan alana sırayla alındı. Büyük Selimiye Camisi'nde de cuma namazı, sosyal mesafeye dikkat edilerek kılındı.

Vatandaşların büyük bölümünün seccadelerini evlerinden getirdiği ve maske taktığı görüldü.

Cami girişinde kontrollerde bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşları uyardı. Öte yandan farz namazı kılındıktan sonra cemaat camiden ayrıldı.

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camiler cuma namazı ile cemaatine kavuştu - Son Dakika

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