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Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

26.09.2021 20:54
Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 'M/V Levantes' isimli gemiyle çarpışan 'M/V Clipper Como' isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör refakatinde İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Marshall Adaları bayraklı 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' isimli gemi, Rusya'dan Mısır'a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 190 metre boyundaki 'M/V Clıpper Como' gemi ile Fas'ın Jord Lastar Limanı'ndan Samsun'a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 18 Eylül günü gece geç saatlerde çarpışmıştı.

'M/V Clipper Como' isimli gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu kurtarıldı. M/V Clipper Como' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Gemi Kurtaran' isimli römorkör refakatinde, İzmir'in Nemrut Limanı'na götürüldü.

Gemi, ardından iskele (sol) tarafında oluşan hasarın onarımı için tersaneye gönderilecek. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü
Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü
Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü

Çanakkale, Bozcaada, İzmir, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda çarpışan gemi İzmir'e götürüldü - Son Dakika
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