Polisin "dur" ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

21.12.2025 06:19
Çanakkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, ters yöne girerek başka bir araca çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güvenlik, Otomobil, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Burak üstün Burak üstün:
    şimdi suçlu kaçanmı polis mi?? 36 249 Yanıtla
    Ali Kemal Yanar Ali Kemal Yanar:
    kaçan 258 12
    sedat ümit sarı sedat ümit sarı:
    tabii ki kaçan sarepzıslek yapma 241 9
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    yok amk karşıdan gelenler! 154 5
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Suçlu anan senin gibi oksijen israfı yapanı Dünya'ya getirdiği için müebbet verecek müteala ve hakim 153 4
    838383 838383:
    bu soru mu yoksa kışkırtma mı? 136 5
    Asil280721& Asil280721&:
    Burak sana beyin alacağım 96 2
    Tahir Arı Tahir Arı:
    Tabiki polis 7 86
    Şükrü null Şükrü null:
    Burak sen ne yaşıyosun 39 0
    Sessiz Adam Sessiz Adam:
    Niye polis durmayan kurallara uymayan ya alkollü yada uyuşturucu yada trafik teröristi bence 32 1
    Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Suçlu beynin polisin art niyeti olma ihtimali sürücünün kaçma ihtimalinden 1000 katı daha azdır 20 0
    Memleket Memleket:
    tabiki polis kovalayıp hata yapmasına sebep oldu kovalamasada plakayı anons gecse bir sonraki çevirmede yakalanır zaten heryerdesiniz 1 8
    Trabzon61. Trabzon61.:
    baban 8 0
  • Tahir Arı Tahir Arı:
    Bu özellikle trafik polislerinin yatacak yerleri yok.. cehennemden çıkamazlar ins 3 96 Yanıtla
    tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    Tahir gökten kemik yağdı… 9 0
    Atalay k Atalay k:
    Senin gibi aranan biriydi herhalde 5 0
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    olayla ilgili soruşturma başlatılmış. soruşturun soruşturun. bakın bakalım kimin tanıdığı imiş. Eğer büyüklerden birinin tanıdığıysa gerekli işlemi yaparsınız artık!! 30 50 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan Cihangir Reyhan:
    Bu soruyu sorabildiğine göre suçlu koruyucu kullanmayan baban. 67 3 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    bu araçlar nasıl böyle kola kutusu gibi buruşmuş hayret. 17 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
