ÇANAKKALE - Çanakkale domatesinin jeotermal enerjili seralarda üretilip işleneceği organize sanayi bölgesi kurulacak

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden "Çanakkale domatesi" başta olmak üzere bölgenin tarım ürünlerinin jeotermalle ısıtılacak seralarda üretilerek işlenmesi amacıyla organize sanayi bölgesi (OSB) kurulacak.

İlk etapta 750 milyon liralık yatırım planlanan OSB'de, 2 bin 600 kişinin de istihdam edilmesi öngörülüyor.

Çanakkale'de "Batak Ovası" olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda yetiştirilen domates, ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Ekonomik değeri yüksek bu domates ve türevlerinin yanı sıra ilin diğer tarımsal ürünlerinin marka değerinin artırılması amacıyla Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırıldı.

Ayvacık ilçesi Tuzla ve Gülpınar köylerinin sınırları içinde kalan yaklaşık 3 bin dönüm alanda oluşturulacak OSB için Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ile Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesince hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Daire Başkanlığınca da destekleniyor.

OSB'de sera işletmeleri, sulama, gübreleme, otomasyon ve dezenfeksiyon alanları, sanayi alanında ise ürün tasnif, ambalaj ve paketleme tesisleri, soğuk hava depoları, sıvı karbondioksit ve kuru buz üretme tesisleri, ürün işleme ve kurutma tesisleri yer alacak.

OSB'nin, yaklaşık 2 yılda tamamlaması planlanıyor.

"Çanakkale'nin marka değerine bir marka değer daha katacak"

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, AA muhabirine, Çanakkale'nin özellikle gıda, tarım ve hayvancılık konusunda hem Türkiye'de hem de uluslararası piyasada marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bununla ilgili geçmiş dönemlerde başlayan çalışmalara yenilerini eklemeye çalıştıklarını belirten Üzen, Tuzla ve Gülpınar bölgesindeki jeotermal kaynakla ilgili Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce çalışma yapıldığını aktardı.

Kaynağı ısısı ve debisi bakımından jeotermal enerji için çok verimli bir altyapı bulunduğunun belirlendiğini vurgulayan Üzen, projeyle ilgili kendilerinin yanı sıra İl Özel İdaresinin, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının, bölgedeki ziraat odalarının önemli girişim ve destekler sağladıklarını dile getirdi.

Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesinin katılımıyla OSB için bu oluşumu başlattıklarını anlatan Üzen, şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz İlhami Aktaş bu işin liderliğini yapıyor. Biz de bu konuyla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimizin ve dönemin milletvekillerinin de desteğini alarak hızlı ve sağlıklı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Burada 25'er dönümlük 70-80 parseli olan bir ihtisas OSB'miz daha oluşacak. Ağırlıklı olarak domates ve türevleriyle ilgili üretimler yapılacak. Çanakkale'nin marka değerine bir marka değer daha katacak. Türkiye'nin gerçek ihracatına diyoruz çünkü bu tür projelerin ithal girdisi en az olan ürünler, dolayısıyla gerçek ihracatçı olma yolunda Çanakkale hızla daha yoluna devam etmiş olacak. Yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleriyle jeotermal enerji, tarım ve enerji sektörü için önemli bir kaynak. Ayvacık'ta kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera OSB ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sağlanacak hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile seracılık faaliyetleri ivme kazanacak."