Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı - Son Dakika

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

15.04.2021 07:48

Danimarka'da İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeniyle ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı. Canlı yayın sırasında bir anda bayılarak yere yığılan Ercihsen'in yardımına çevrede bulunanlar koşarken, bir süre sonra kendine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu.

CANLI YAYINDA AÇIKLARKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

SALONDAN YÜRÜYEREK AYRILDI

Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

AZTRAZENECA DÜNYANIN BAŞINA BELA OLDU

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere'de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü.

MHRA'ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere'de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

20'DEN FAZLA ÜLKE AŞIYI ASKIYA ALMIŞTI

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

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Son Dakika Dünya Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Dsö neyin peşindesin: Dünyanın başına asıl bela DSÖ Ne dediğini nryaptığını bilmiyor. Yada biz dsö nün ne yapmaya çalıltığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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