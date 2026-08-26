Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler - Son Dakika
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Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler

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Twitch yayıncıları Adapt ve Maya Higa'nın Alaska'daki canlı yayını sırasında yaşadığı anlar nefes kesti. Somon avlayan dev bir kahverengi ayının grubun metrelerce yakınına kadar gelmesi üzerine yayıncılar, rehberin yönlendirmesiyle sakin ve hareketsiz kalmaya çalıştı. Ayı insanlara yönelmeden somon avlamayı sürdürürken, büyük korku yaşayan Adapt yaşadıklarını "Her şeyin bittiğini sandım" sözleriyle anlattı.

Dev ayı Twitch yayıncıları Adapt ve Maya Higa'nın Alaska'daki yayını sırasında grubun çok yakınına kadar geldi. Doğal yaşamı gözlemlemek amacıyla bölgede bulunan yayıncılar, kahverengi ayının somon avladığı sırada kendilerine yaklaşması üzerine oldukça gergin anlar yaşadı.

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, yayıncıların ayıyı fark ettikten sonra panik yapmadan ve ani hareketlerden kaçınarak bekledikleri görüldü.

SOMON AVLARKEN YAYINCILARA YAKLAŞTI

Olay sırasında kahverengi ayının asıl hedefi yayıncılar değil, sığ sudaki somonlardı. Somon avlamak için ilerleyen hayvan, bu sırada Adapt, Maya ve beraberlerindeki grubun bulunduğu noktaya oldukça yaklaştı.

Ayının yaklaşmasıyla gruptakiler oldukları yerde bekledi. Yayıncıların yanlarında bulunan rehberin yönlendirmelerini takip ederek sakin kalmaya çalıştığı görüldü.

Ayı ise gruba saldırmadan yoluna devam ederek somonların bulunduğu bölgeye yöneldi.

Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler

HAREKETSİZ KALARAK BEKLEDİLER

Dev hayvanın hemen yakınlarında bulunması yayıncılar için oldukça gerilimli anlara neden oldu. Adapt ve Maya, ayının davranışlarını takip ederken ani bir hareket yapmamaya çalıştı.

Görüntülerde ayının yayıncılarla ilgilenmek yerine somon avına odaklandığı görüldü. Bir süre sonra tehlikeli yakınlaşma herhangi bir saldırı yaşanmadan sona erdi.

Ayının uzaklaşmasının ardından yaşadığı korkuyu anlatan Adapt, "Her şeyin bittiğini sandım." dedi. 

Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler

Amerika Birleşik Devletleri, Alaska, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Alaska Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler - Son Dakika

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