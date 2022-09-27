ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ, 3 YARALI

27.09.2022 09:59

SİVAS'ta bir başka otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, iki köprü arasındaki boşluktan demir yoluna düştü.

SİVAS'ta bir başka otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, iki köprü arasındaki boşluktan demir yoluna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas- Erzincan çevre yolu üst geçidinde yaşandı. Aynı yönde seyir halinde olan O.K.(49) yönetimindeki 58 NR 988 plakalı otomobil, M.Y.'nin(22) kullandığı 58 FZ 518 plakalı otomobille Kayseri Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kontrolden çıkan O.K. yönetimindeki otomobil bariyerleri kırarak, iki üst geçit köprüsü arasındaki boşluktan demir yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile köprüden aşağı düşen otomobilde bulunan O.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla karışan köprü üzerindeki araç çekici yardımı ile kaldırılarak trafik akışı sağlandı. Diğer aracın kaldırılması için de çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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