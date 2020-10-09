Çatalca Millet Bahçesi temel atma töreni - Son Dakika

Çatalca Millet Bahçesi temel atma töreni

09.10.2020 18:57
Çatalca Millet Bahçesi temel atma töreni, System.String[]

Çatalca'da 46 bin metrekarelik alanda projelendirilen Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı.

Çatalca'da 46 bin metrekarelik alanda projelendirilen Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, törendeki konuşmasında, Türkiye'de yatırımların pandemi döneminde hiç hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Dünyada ekonomilerin daraldığını belirten Muş, "Pandemiden dolayı insanlar sokağa çıkmakta problemler yaşıyorken Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili iştirakleri yoğun bir şekilde büyük bir emekle risk alarak çalışmaları sürdürdüler. Belki bugün burada bir temel atma töreni görüyoruz ama bunun arkasında saatlerce, günlerce bir emek, çalışma var. Bütün bu süreçlerden sonra bu çalışmalar nihayete erdiriliyor." diye konuştu.

Muş, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Aslında bunlar yerel yönetimlerin belki ana kent belediyesinin yapması gereken işler. Ama bunlar da Şehircilik Bakanlığının marifetiyle yapılıyor. İhtiyaç var. Bu ihtiyaçlar karşılanmayınca bu şekilde vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor ve burada merkezi hükümet devreye giriyor. Yine kentsel dönüşümle alakalı İstanbul'un en önemli problemlerinden bir tanesi de konut stokunun sağlıklı olup olmadığı. Burası fay hatlarının üzerinde oturan kadim, geçmişte depremlerle karşılaşmış bir şehir. Dolayısıyla bu konut stokunun bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Şu an bu çalışmaları Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti belediyelerin dışında İstanbul'da yapan kimse yok. Şehircilik Bakanlığı marifetiyle TOKİ, Emlak Konut ve yerel partner olarak bizim ilçe belediyelerimiz bu işi yapıyorlar."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kentleşmenin hızla arttığı günümüzde yeşil alanların hem insanlar hem de şehirler için önemli bir yaşam ortamı haline geldiğini ifade etti.

Şehirlerde millet bahçelerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ile en az bir millet bahçesi fikrinden yola çıkılarak Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ısrarlı takibi ile bütün illerimizde millet bahçeleri inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulut, TOKİ tarafından bugüne kadar 11 millet bahçesinin yapımının bitirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TOKİ tarafından İstanbul'a toplam alanı yaklaşık 5 milyon metrekare olan 19 millet bahçesi planlanmıştır. Bugün temelini atacağımız Çatalca Millet Bahçesi ile Çatalca ilçemiz büyük bir yeşil alana daha kavuşmuş olacak ve bu bölge önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecektir. Bu alanda, yaya ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, dinlenme ve tören alanları, alışveriş ve yöresel ürünler sokağı, millet kıraathanesi, biyolojik gölet, ahşap iskele ve seyir terası ile kütüphane gibi birçok sosyal alan yer alacaktır. İçine 619 ağaç ile 14 bin 373 çalı dikimi gerçekleştirilecektir. TOKİ tarafından inşa edilecek olan bu projenin ihale bedeli 47 milyon TL olup, 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır."

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise temeli atılan Çatalca Millet Bahçesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da Çatalca'nın İstanbul'un akciğeri olduğunu belirterek, "Bu bölge çok özel. İstanbul için de öyle. Nefes alma yeri adeta ormanlarıyla deniziyle. Ben inanıyorum ki kısa süre içerisinde İstanbul'un incisi olacak." ifadelerini kullandı.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet Bahçeleri, AK Parti, İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalca Millet Bahçesi temel atma töreni - Son Dakika

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