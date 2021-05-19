Çaycuma'dan Filistin'e destek - Son Dakika

Çaycuma'dan Filistin'e destek

19.05.2021 12:11
Çaycuma'dan Filistin'e destek, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sivil Toplum Kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin 'e yönelik olarak yapmış olduğu saldırıları kınamak ve Filistin'e destek olmak amacıyla basın açıklaması, dua ve konvoy programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sivil Toplum Kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin 'e yönelik olarak yapmış olduğu saldırıları kınamak ve Filistin'e destek olmak amacıyla basın açıklaması, dua ve konvoy programı düzenlendi.

Diyanet-Sen Çaycuma İlçe Temsilcisi ve Çaycuma 50.Yıl Cami İmam Hatibi Kadir Güney' in okuduğu Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam açılış konuşması yaptı. İnam, konuşmasında şunları söyledi:

"Çaycuma Sivil Toplum Kuruluşları olarak işgalci İsrail devletinin Ramazan ayı başından itibaren Kudüs'e yaptıkları zulme dur demek için toplandık. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Çocuklar Ölürken Değil, Uyurken Sessiz Kalınmalıdır."

Daha sonra STK temsilcileri adına basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Çaycuma İlçe Temsilcisi Mehmet Kocaarslan okudu. Kocaaslan, "Ramazan Ayı başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs Şam Kapısı'nda Filistinlilerin iftar düzenlemesini engelledi ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal etti. Terörist İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve çevresine yaptığı saldırılar neticesinde şu ana kadar 61'i çocuk 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi. 1400 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 52 bin kişi yerinden, evinden edildi. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İsrail, yapılan tüm uluslararası anlaşmalar ve kararlara rağmen, Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. İsrail'in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin şerefini korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ateş açıp saldırdığı yetmezmiş gibi bu olayları dünyaya aktaran basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına, karşı çıkıyoruz. Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar ile herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Tüm İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında mahküm edilmelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin, Doğu Türkistan ,Yemen, Arakan ile birlikte dünyanın değişik yerlerindeki kardeşlerimiz haklarına kavuşuncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Son olarak 'Zulmü durdurmak bazen duyurmaktan geçer' sözünü tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

Program, Çaycuma Müftülük Vaizi Ferdi Bayduz tarafından yapılan dua ile son buldu. Program sonrasında Kapalı Pazar yeri önünde toplanılarak Filistin'e Destek konvoyu yapıldı. - ZONGULDAK

Çaycuma'dan Filistin'e destek
Çaycuma'dan Filistin'e destek
Çaycuma'dan Filistin'e destek
Çaycuma'dan Filistin'e destek
Çaycuma'dan Filistin'e destek

Hisarcık, Filistin, Çaycuma, İsrail, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çaycuma'dan Filistin'e destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
12:31 Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı
12:01 Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
11:59 Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor
11:52 Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu
11:37 Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek         
12:37
Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti         
12:07
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu         
11:52
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir         
09:57
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 13:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaycuma'dan Filistin'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement