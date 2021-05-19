Çaycuma'dan Filistin'e destek - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sivil Toplum Kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin 'e yönelik olarak yapmış olduğu saldırıları kınamak ve Filistin'e destek olmak amacıyla basın açıklaması, dua ve konvoy programı düzenlendi.

Diyanet-Sen Çaycuma İlçe Temsilcisi ve Çaycuma 50.Yıl Cami İmam Hatibi Kadir Güney' in okuduğu Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam açılış konuşması yaptı. İnam, konuşmasında şunları söyledi:

"Çaycuma Sivil Toplum Kuruluşları olarak işgalci İsrail devletinin Ramazan ayı başından itibaren Kudüs'e yaptıkları zulme dur demek için toplandık. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Çocuklar Ölürken Değil, Uyurken Sessiz Kalınmalıdır."

Daha sonra STK temsilcileri adına basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Çaycuma İlçe Temsilcisi Mehmet Kocaarslan okudu. Kocaaslan, "Ramazan Ayı başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs Şam Kapısı'nda Filistinlilerin iftar düzenlemesini engelledi ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal etti. Terörist İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve çevresine yaptığı saldırılar neticesinde şu ana kadar 61'i çocuk 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi. 1400 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 52 bin kişi yerinden, evinden edildi. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İsrail, yapılan tüm uluslararası anlaşmalar ve kararlara rağmen, Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. İsrail'in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin şerefini korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ateş açıp saldırdığı yetmezmiş gibi bu olayları dünyaya aktaran basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına, karşı çıkıyoruz. Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar ile herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Tüm İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında mahküm edilmelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin, Doğu Türkistan ,Yemen, Arakan ile birlikte dünyanın değişik yerlerindeki kardeşlerimiz haklarına kavuşuncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Son olarak 'Zulmü durdurmak bazen duyurmaktan geçer' sözünü tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

Program, Çaycuma Müftülük Vaizi Ferdi Bayduz tarafından yapılan dua ile son buldu. Program sonrasında Kapalı Pazar yeri önünde toplanılarak Filistin'e Destek konvoyu yapıldı. - ZONGULDAK