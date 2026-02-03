STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha (Dk. 46 Hojer), Sagnan, Emir, Mithat, Zeqiri(Dk.67 Laçi), Taylan(Dk. 67 Mihaila), Buljubasic(D. 84 Olawoyin), Emrecan Bulut(Dk. 78 Sowe), Mebude, Halil Dervişoğlu
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Beytullah, Batuhan(Dk. 79 Emir Terzi), Recep, Burak, Murat, Sedat(Dk. 70 Ali), Eren(DK. 56 Mustafa), Alperen(Dk. 85 Arda), Alhan, Göktan, Emre Can Yeşilöz.(Dk. 85 Berkay)
GOLLER: Dk. 6 Alhan (Beyoğlu Yeni Çarşı) – Dk. 55 Taylan (P) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Halil (Çaykur Rizespor), Burak, Göktan, Beytullah, Recep, (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3'üncü hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
6'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Alperen'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği top Alhan'ın kafa vuruşuyla ağlara gitti: 0 -1.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55'inci dakikada ev sahibi ekip penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Penaltı noktasına topun başına geçen Taylan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?