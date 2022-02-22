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Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ

22.02.2022 12:53
Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen son dakika haberine göre CAZ sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

CAZ sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de Mafi, Avrupa ve ABD'de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu  1980'lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay bu sabah 92 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdürüyordu. Ahmet Muvaffak Falay'ın cenazesi, 23 Şubat günü memleketi olan Kuşadası'nda ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı.Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie'yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç'e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı.1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hank's Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası'na dikildi.

Görüntü dökümü: -----------Ahmet Muvaffak Falay'ın fotoğrafları


Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR'nin Türkiye'ye gelmesi Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR, Türkiye'ye geliyor Elektrikli otomobil yarışı FIA-ETCR, Türkiye'ye geliyor

Kuşadası, İstanbul, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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