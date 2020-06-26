Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul'da yakalandı

- Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul'da yakalandı Kocaeli ve İstanbul'da 14 kombi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı Kocaeli ve İstanbul'da kendilerine çekçekçi süsü vererek girdikleri evlerden 14 adet kombi çalan ve 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla...

- Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul'da yakalandı

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Kocaeli ve İstanbul'da 14 kombi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da kendilerine çekçekçi süsü vererek girdikleri evlerden 14 adet kombi çalan ve 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları kombileri araca yükleme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Körfez ilçelerinde farklı adreslerde meydana gelen kombi hırsızlığı şikayetleri sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlıkların gerçekleştiği adresler ve çevresinde inceleme yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin kameralarından hırsızlık şüphelilerinin kullandığı aracı tespit etti. Tespitin ardından şahısların İstanbul'dan geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi O.D., A.D. ve H.D. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'daki evlerden 14 kombi çaldılar

Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde İstanbul'dan araçla geldikleri, araçta taşıdıkları çekçekle sokak arasında çekçekçi gibi gezerek belirledikleri adreslerden kombi çaldıkları, çalıntı kombileri çekçek ile araca yükleyerek kaçtıkları belirlendi. Şahısların farklı tarihlerde Gebze'de 7, Darıca'da 2 kombi ve Körfez'de de 2 kombi ile 2 bisiklet, İstanbul'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde de 4 ayrı evden kombi çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlar suç makinesi çıktı

Şahıslarda A.D.'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 9 ayrı suç kaydı, H.D.'nin hırsızlıktan 4 ayrı suç kaydı, O.D.'nin ise hırsızlık ve kasten yaralamadan 16 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi.

Çekçekçi kılığındaki hırsızlar güvenlik kamerasında

Öte yandan şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta çekçek diye tabir edilen araba ile gezen şahıslar, çaldıkları kombilerin olduğu çekçek ile hızla ilerleyerek kullandıkları panelvan aracın yanına geliyor. Çekçeği çeken şahsın çalıntı malları araca yüklemesi sonrasında diğer 2 kişi de aracın yanına geliyor. Çalıntı malları araca yükleyen şahıslar, araçla uzaklaşarak gözden kayboluyor.

İstanbul, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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