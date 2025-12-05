Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz

Haberin Videosunu İzleyin
Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz
05.12.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz
Haber Videosu

Çekmeköy'de metruk binada yaşayan bir kişi, gürültü yaptıklarını iddia ederek otomobil tamirhanesinin önüne geldi ve hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şüphelinin iş yeri sahipleriyle aynı konu üzerine sık sık tartıştığı öğrenildi. 7 suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'e bağlı Ekşioğlu Mahallesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda bir otomobil tamirhanesinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerindeki araçlardan birine kurşun isabet ettiği belirlendi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İş yeri sahibi yakındaki metruk binada yaşayan bir kişinin gürültü yaptıkları iddiasıyla sık sık kendileriyle tartıştığını söyleyerek, olay günü de iş yerinin önüne bir kez daha geldiğini ve hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını söyledi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan U.E. gözaltına alındı. Şüpheli U.E.'nin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Çekmeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı Sürpriz senaryolar var Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
İngiltere’nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
İşte Büyükçekmece Adliyesi’ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade Gözaltındaki memur tutuklandı 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
İşte İmralı’daki görüşmenin detayları Öcalan’dan “özerklik“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Güngören’de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
15:42
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
15:33
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
15:23
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
15:20
Adnan’ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
15:16
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
15:06
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı 56. madde devreye giriyor
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
14:36
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
14:06
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti 9’u Süper Lig’de oynuyor
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
13:57
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 16:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.