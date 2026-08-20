Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuytulculara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce cemaatten ayrılan Ömer Güler isimli kişiye yönelik, Alparslan Kuytul'un "Etekli Ömer" dediği ve cemaatinin mensuplarınca da bunun slogan halinde söylendiği görüntüler dosyaya girdi. Savcılık, bu yöntemin cemaatten ayrılan veya ayrılmayı düşünenlere yönelik bir çeşit "örgütsel sindirme" olup olmadığını araştırıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  Alparslan Kuytul ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılanmadan ayrılan eski bir mensubun topluluk önünde aşağılanarak hedef gösterildiği ve evinin önüne gidilerek baskı kurulduğu iddialarına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

TOPLU HALDE "ETEKLİ ÖMER" SLOGANI ATMIŞLAR

Soruşturma dosyasına giren açık kaynak incelemelerine göre, Alparslan Kuytul’un yapılanmadan ayrıldıktan sonra kendisi ve grup hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler’i topluluk önünde hedef aldığı tespit edildi. İncelenen video kayıtlarda Kuytul’un, Güler için “Etekli Ömer” ifadesini kullandığı ve toplantıda bulunan grubun da bu söylemi toplu halde tekrarladığı görüldü.

Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP HAKARET ETTİLER

Soruşturmayı derinleştiren bir diğer unsur ise bu söylemlerin ardından yaşanan eylemler oldu. Görüntülere göre, gruptan bir kitle Ömer Güler’in ikamet ettiği binanın önüne giderek hakaret ve tehdit içerikli ifadelerle gösteri yaptı. Güvenlik birimleri ve adli makamlar, bu eylemleri "ayrılan ve eleştiren isimleri sindirme yöntemi" olarak değerlendiriyor.

Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul

ÖRGÜTSEL BİR YÖNTEM Mİ?

Soruşturma kapsamında adli makamlar, bu uygulamanın yalnızca tek bir kişiyi hedef almadığını; gruptan ayrılmayı veya eleştirel ses çıkarmayı düşünen diğer yapılanma mensuplarına da "korku ve gözdağı verme" amacı taşıyıp taşımadığını incelemeye aldı. Dosyadaki tüm görüntü ve delillerin adli süreç doğrultusunda değerlendirilmesine devam ediliyor.

Alparslan Kuytul, Ömer Güler, Cemaat, Son Dakika

Son Dakika Alparslan Kuytul Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul 'Etekli Ömer' diye slogan attırmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu mu cemaat lideri 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam... İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...

16:52
Amedspor’dan Fenerbahçe’ye olay sitem
Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem
16:28
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
16:19
“Müslüman oldu“ iddialarını yalanlayan Roberto Carlos’un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
16:03
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
14:19
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
13:31
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 17:29:10. #7.12#
SON DAKİKA: Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.