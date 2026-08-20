Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılanmadan ayrılan eski bir mensubun topluluk önünde aşağılanarak hedef gösterildiği ve evinin önüne gidilerek baskı kurulduğu iddialarına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

TOPLU HALDE "ETEKLİ ÖMER" SLOGANI ATMIŞLAR

Soruşturma dosyasına giren açık kaynak incelemelerine göre, Alparslan Kuytul’un yapılanmadan ayrıldıktan sonra kendisi ve grup hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler’i topluluk önünde hedef aldığı tespit edildi. İncelenen video kayıtlarda Kuytul’un, Güler için “Etekli Ömer” ifadesini kullandığı ve toplantıda bulunan grubun da bu söylemi toplu halde tekrarladığı görüldü.

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP HAKARET ETTİLER

Soruşturmayı derinleştiren bir diğer unsur ise bu söylemlerin ardından yaşanan eylemler oldu. Görüntülere göre, gruptan bir kitle Ömer Güler’in ikamet ettiği binanın önüne giderek hakaret ve tehdit içerikli ifadelerle gösteri yaptı. Güvenlik birimleri ve adli makamlar, bu eylemleri "ayrılan ve eleştiren isimleri sindirme yöntemi" olarak değerlendiriyor.

ÖRGÜTSEL BİR YÖNTEM Mİ?

Soruşturma kapsamında adli makamlar, bu uygulamanın yalnızca tek bir kişiyi hedef almadığını; gruptan ayrılmayı veya eleştirel ses çıkarmayı düşünen diğer yapılanma mensuplarına da "korku ve gözdağı verme" amacı taşıyıp taşımadığını incelemeye aldı. Dosyadaki tüm görüntü ve delillerin adli süreç doğrultusunda değerlendirilmesine devam ediliyor.