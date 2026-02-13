Cenaze yolunda feci kaza! TIR\'a ok gibi saplandı

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan iki kişi, Amasya'da tır dorsesine çarpan otomobilde hayatını kaybetti.

DORSEYE OK GİBİ SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu 34 FN 7454 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

CANSIZ BEDENLERİ İTFAİYE ÇIKARABİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.