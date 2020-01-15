"Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali"nin açılışı yapıldı

Sanatçı Ceren Necipoğlu'nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen "Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali", sanat yönetmeni, uluslararası arp sanatçısı Florence Sitruk'un açılış konseriyle başladı.

Farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışmasının da gerçekleştirileceği festivalin Almanya Başkonsolosluğundaki açılışına, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan festivalin sanat yönetmeni Florence Sitruk, İstanbul'da konser vermekten onur duyduğunu belirterek, "Ceren Necipoğlu anısına böyle bir festival düzenlenmesi gurur verici. Onu kaybetmemiz çok trajikti ancak hatırasının böyle yaşayacak olmasından çok mutluyum." dedi.

Sitruk, Ceren Necipoğlu'nun arp sanatıyla Türk kültürünü birleştiren çalışmalar sürdürdüğüne dikkati çekerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ceren Necipoğlu'nun ablası Ayşe İmre Tüylü ise Necipoğlu'nun en verimli yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir sanatçı, nadide bir çiçekti. Bugün burada onun adını taşıyan festivalin ilkini gerçekleştirmekten dolayı gururluyuz. Ceren ABD'de yüksek lisansını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesinde arp sanat dalını kurdu, büyük bir emek, özen ve sevgiyle öğrenciler yetiştirdi. Onlar bugün pırıl pırıl birer yetişkin olarak değerli hocalarının yolunu izlemeye devam ediyorlar. Ceren ülkesini, ailesini, dostlarını, öğrencilerini ve arpını çok sevdi. Sanatını en güzel şekilde icra etmek ve biricik öğrencilerini en donanımlı şekilde yetiştirebilmek için var gücüyle çalıştı. Özellikle uluslararası festival ve yarışmaların genç müzisyenlerin yetişmesinde büyük önemi olduğunu düşünen Ceren, memleketimizin ezgilerini arp müziği ile birleştirmenin sınırsız gayreti içindeydi. Ceren'in çok sevdiği İstanbul'da ilk defa gerçekleştirilen bu festivalin amacı, gençlerimizin yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olmak, memleketimizde arp sanatının gelişmesine ve İstanbul'un sanat merkezi olmasına katkıda bulunmaktır."

Tüylü, festivale destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, sözlerini noktaladı.

"Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali" hakkında

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, aynı zamanda pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009'da Air France Havayolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Cenazesine, 2,5 yıl sonra ulaşılan sanatçının anısına düzenlenen festival, ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu'nun "paylaşarak öğrenme" misyonunu yaygınlaştırmayı ve Türkiye'de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sanatçının ablası Ayşe İmre Tüylü'nün liderliğinde yapılacak festival, "Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!" sloganıyla sanatseverleri buluşturacak.

Festivalin sanat yönetmenliğini, uluslararası arp sanatçısı, ABD Indiana Üniversitesi Arp Bölümü Eş Başkanı Florence Sitruk'un üstlendiği, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yarışmanın jürisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı ve flütist Sibel Ayhan Bayer, ABD Indiana Üniversitesinde piyano eğitmeni ve uluslararası konser solisti Roberto Plano, arp sanatçısı ve Venedik Theatro La Fenice'in sanat yönetmeni Francesca Tondelli ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Burak Tüzün yer alıyor.

Festivalin Young Artist ve Young Hope yarışma kategorilerinde ise jüri başkanlığını uluslararası konser sanatçısı Marielle Nordman üstlenirken, Cracow Philharmonie'nin eğitmeni ve solo arp sanatçısı Irena Czubek-Davidson, piyanist ve pedagog Paola del Negro Plano, Birmingham Konservatuvarında eğitmen, arp sanatçısı ve besteci Eleanor Turner ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Arp Sanat Dalı Öğretim Elemanı Gözde Ece Yavaş jüri üyeleri olarak bulunuyor.

Ceren Necipoğlu'nun doğum günü için, 18 Ocak Cumartesi akşamı 19.00'da Pera Müzesi'nde yapılacak özel konserde, Necipoğlu'nun öğrencileri özenle seçilmiş bir repertuvarı seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise 2019 St. Petersburg ve Szeged Arp Yarışmalarının birincisi, genç yetenek Tatiana Repnikova eserler seslendirecek.

Festival, 19 Ocak Pazar günü 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenecek ödül töreni ve gala gecesi konseriyle sona erecek.

Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışmasının kazananlarının ödüllerini alacağı gecede hem kazananlar hem de jüriyi oluşturan ünlü sanatçılar performans sergileyecek.