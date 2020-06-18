"Cerrahpaşa International" kuruldu - Son Dakika

"Cerrahpaşa International" kuruldu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, uluslararası hastalara daha kolay hizmet sunabilmek için "Cerrahpaşa International"ı kurdu.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, uluslararası hastalara daha kolay hizmet sunabilmek için "Cerrahpaşa International"ı kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Cerrahpaşa International'ın tanıtım toplantısında "Online Doctor" uygulamasının ilk hasta görüşmesinin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapıldığı belirtildi.

Cerrahpaşa International markası ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı tek bir portal üzerinden sağlık turizmi amacıyla yenilikçi bir yaklaşım sergilendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden hastaları kabul etmekte olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uluslararası hastalara hitap edecek bir merkez de oluşturuldu. Cerrahpaşa International markasının gelecekte uluslararası hasta alanında çığır açması hedefleniyor."

Hazırlık çalışmalarına Kovid-19 salgınından önce başlandığı aktarılan açıklamada, logo tasarımı ve bilişim altyapısı gibi unsurların üniversitenin insan kaynakları ve kurumsal altyapısı kullanılarak karantina süresince yürütülen çalışmalarla sonuçlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Cerrahpaşa International'ın, "www.cerrahpasainternational.com" web adresi üzerinden erişime açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşma da yer aldı.

Aydın, şu aşamada dünyanın her yerinden uluslararası hastaların Cerrahpaşa'ya, Cerrahpaşa International markasının web sitesi üzerinden giriş yapıp ulaşabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu işlem bir bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetidir. Hekimin tanı koyduğu ve tedavi yaptığı bir muayene yöntemi değildir. Uluslararası hastalarımızın ulaşım problemlerini çözmek amacıyla hizmete sunduğumuz bu uygulama, Kovid-19 salgını sonrasında hastanemiz içinde oluşturulan özel bir bölüm ile uluslararası hastalar konusunda hizmetlerini sürdürecektir. Cerrahpaşa International yepyeni bir sağlık markası olup, tamamıyla uluslararası hasta hizmetine yönelik İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın bir vizyon çalışmasıdır."

Azerbaycan ve Filistin ile görüşme yapıldı

Cerrahpaşa International'ın ilk hasta görüşmesinin de ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Rektör Prof. Dr. Aydın tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Prof. Dr. Aydın, 4 ay önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde total diz protezi ameliyatını gerçekleştirdiği hastası Azerbaycan vatandaşı Zöhre Hasanova ile ilk online görüşmesini yaptı. Hasanova, Azerbaycan'da olmasına rağmen başarılı ameliyatının ardından bir de böyle bir uygulamanın hizmete girmesinin büyük kolaylık olduğunu söyleyip Prof. Dr. Nuri Aydın'a teşekkür etti. İkinci online görüşme ise Filistin Gazze'den Fadi Abuzziya isimli hasta ile yapıldı. Abuzziya bundan 8 ay önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde total kalça protezi ameliyatı oldu. Hasta, görüşmede ağrılarının geçtiğini, yürüyüş mesafesinin arttığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Abuzziya ayrıca yeni çekilen röntgenlerini, ameliyatını yapan Prof. Dr. Nuri Aydın'a ileterek son durumu ile ilgili bilgi aldı. Abuziya ülkesinden Cerrahpaşa'daki doktorlarla görüşebilmenin büyük bir kolaylık olduğunu ifade etti."

Cerrahpaşa International kuruldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cerrahpaşa International' kuruldu - Son Dakika

Son Dakika

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