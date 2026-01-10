CES 2026'da Türk İnovasyonu: Otonom Robotik Barista - Son Dakika
CES 2026'da Türk İnovasyonu: Otonom Robotik Barista

CES 2026\'da Türk İnovasyonu: Otonom Robotik Barista
10.01.2026 13:11
CES 2026'da Türk girişimcilerin geliştirdiği otonom robotik barista büyük ilgi gördü.

Dünyanın sayılı tek­no­loji ve ino­vas­yon fuar­la­rın­dan olan CES 2026, ABD'nin Las Vegas ken­tinde düzenlendi. Ulus­la­ra­rası tek­no­loji dev­le­ri­nin boy göster­diği fuarda Türk giri­şim­ci­le­rin tasar­la­dığı, tama­men oto­nom ola­rak çalı­şan 'robo­tik barista', büyük ilgi gördü.

CES 2026'da Tür­kiye, iki ayrı pavil­yon ve çok sayıda Türk giri­şimci ve şir­ket tara­fın­dan tem­sil edildi. Sanayi ve Tek­no­loji Bakan­lığı tara­fın­dan kuru­lan Tür­kiye Turcorn Pavil­yonu'nda 34 giri­şimci dünya sah­ne­sinde yete­nek­le­rini tanı­tır­ken, İsta­nbul Tica­ret Odası'nın (İTO) kur­duğu 'Turkish Tech' adlı pavil­yo­nunda 20 Türk şir­keti tek­no­lo­ji­le­rini ser­gi­ledi. Çok sayıda küre­sel yatırımcı, Tür­kiye pavil­yon­la­rına akın etti.

60 SANİYEDE KAHVE HAZIR

FARK LABS Tek­no­loji Geliş­tirme Mer­kezi stan­dında Thud e-Robo­tics tara­fın­dan geliş­ti­ri­len X Barista adlı ürün dikkat çekti. Şir­ke­tin CEO'su Önder Akya­zıcı ile Takım Lideri Ocan Aydın, 'robo­tik barista' hakkında bilgi verdi. Pro­fes­yo­nel baris­ta­la­rın usta­lık­la­rını sen­sör tek­no­lo­jisi ile robot­lara aktar­dık­la­rını ifade eden Akya­Zıcı, "Bir kah­veyi 60 sani­yede hazır­la­ya­bilme potan­si­yeli var. Özel­likle hava­alanı, AVM'ler gibi bir­çok nok­tada kul­la­na­bi­lecek bir makine" dedi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da CES 2026'ya ziyarette bulundu. Türk pavil­yon­la­rını ve Fark Labs, Kar­san ve Vivoo gibi Türk şir­ket­le­ri­nin stant­la­rını ziya­ret eden Varank, giri­şim­ci­le­rin geliş­tir­diği tek­no­lo­ji­ler hak­kında bilgi aldı. Varank'a; Hazine ve Maliye Bakan Yar­dım­cısı İsmail İlhan Hati­poğlu ile Ulaş­tırma ve Alt­yapı Bakan Yar­dım­cı­sı Ömer Fatih Sayan da eşlik etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
