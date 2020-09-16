Çeşme'nin kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinin kurtuluşunun 98. yıl dönümü, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Çeşme ilçesinin kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama töreni yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, zabıta memurları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Çeşme Çarşısı'nda bir yürüyüş gerçekleştirerek tören alanına geldi. Törende, korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına titizlikle uyuldu.

Başkan Ekrem Oran, törende bir konuşma yaptı. Oran, dünyada binlerce insanın hayatına mal olan korona virüsü salgını nedeniyle geçmiş yıllardaki gibi coşkulu kutlamalar, meşaleli yürüyüşler ve konserler yapamadıklarını belirterek, "Hiçbir şey ne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sayısız zaferlerle dolu kurtuluş destanımızın coşkusunu, ne de bağımsızlık aşkıyla vatanı için canını feda eden binlerce kahramanımızın aziz hatırasını aklımızdan, yüreğimizden silmeye yetmez" dedi.

Ekrem Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşmemiz; iklimi, pırıl pırıl denizi ve kumsallarıyla, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla, termal suları, doğal zenginlikleri, yöresel lezzetleriyle, kongre merkezleri, sergi salonları festivalleriyle, güleryüzlü insanlarının sımsıcak yürekleriyle dünyanın en gözde tatil merkezi olacak" diye konuştu.

Törene ayrıca; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Garnizon Komutan Vekili Bilal Bayat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, Çeşme Kadın Dayanışma Platformu ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR