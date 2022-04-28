Çetin Arık: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı" - Son Dakika
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Çetin Arık: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı"

28.04.2022 17:49

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Belediye Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) Yönetim Kurulu’nda yer aldığını belirterek, “Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, bir yıl içerisinde tam 3 milyon 364 bin 596 lira huzur hakkı almışlar. Kayseri'de de binlerce yurttaşın elektriğini kesmişler, karanlıkta bırakmışlar" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Belediye Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) Yönetim Kurulu'nda yer aldığını belirterek, "Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, bir yıl içerisinde tam 3 milyon 364 bin 596 lira huzur hakkı almışlar. Kayseri'de de binlerce yurttaşın elektriğini kesmişler, karanlıkta bırakmışlar" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Belediye Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın da KCETAŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğunu söyledi. Arık, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı.

"HUZUR HAKKI PEŞİNDE KOŞARKEN KAYSERİ KARANLIKTA KALDI"

"Kayseri elektriği kesilen konut sayısında 81 ilde birinci oldu. Türkiye ortalamasının dört katı. Gönül belediyeciliği yapacağız diyenler, huzur hakkı peşinde koşarken Kayseri karanlıkta kaldı. Kayseri'de 218 bin 694 konutun elektriği kesildi. Vatandaşın huzuru kaçtı ama gönül belediyeciliği yapacağız diyen AK Parti'nin belediye başkanları elektrik şirketlerinden huzur hakkı adı altında binlerce lirayı ceplerine indirdi.

"1 YIL İÇİNDE 3 MİLYON 364 BİN HUZUR HAKKI ALMIŞLAR"

Bakınız KCETAŞ'ın Yönetim Kurulu. Başkanı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yönetim kurulu üyesi genel sekreteri. Yönetim organı ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar bir yıl içerisinde tam 3 milyon 364 bin 596 lira huzur hakkı almışlar. Yani yetim hakkı almışlar. Kayseri'de de binlerce yurttaşın elektriğini kesmişler, karanlıkta bırakmışlar."

Çetin Arık: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı
Çetin Arık: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı
Çetin Arık: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı
Çetin Arık: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Memduh Büyükkılıç, Çetin Arık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çetin Arık: 'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çetin Arık: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Şirketinden Huzur Hakkı Aldı" - Son Dakika
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