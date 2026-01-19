Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın - Son Dakika
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner\'den elendiği soruya bakın
19.01.2026 11:09
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner\'den elendiği soruya bakın
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de Arife Demirci isimli yarışmacının, alfabe sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Doğru cevabın sorunun içinde olduğu soruda tereddüt eden yarışmacı yanlış cevap vererek 3. soruda elendi.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Programda sergilenen performanslar dikkat çekerken, yarışmacılardan Arife Demirci'nin verdiği bir cevap geceye damga vurdu.

İLK BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ

Yarışmaya katılan Arife Demirci, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

ÜÇÜNCÜ SORUDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Demirci, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda karşısına çıkan soruda tereddüt yaşadı. Yarışmacıya, "29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?" sorusu yöneltildi.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

SEYİRCİ JOKERİ DE YANILDI

Heyecanına yenik düşen Arife Demirci, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 56'sı "B-8" şıkkını işaretledi. Yarışmacı da seyircinin verdiği bu yanıtı tercih etti.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Cevabın yanlış olduğu ve doğru şıkkın "C-21" olduğu açıklandığında Arife Demirci büyük şaşkınlık yaşadı. Hem yarışmacının hem de seyircinin yanılması stüdyoda dikkat çeken anlara sahne oldu.

Yanlış cevap sonrası Arife Demirci, 5 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

19.01.2026

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • gokberkgs53 gokberkgs53:
    yazık ülkenin çağdaş gerçek yüzü üleke ekonomisi dini 1 0 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    malık paraya değil ama arkadaş satmak için gelmiş oraya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın - Son Dakika
