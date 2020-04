Cevad Prekazi: Galatasaray'ın piyangosuyum

Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi, "Ben olmasaydım Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum" dedi.

Kosova 'da 18 Ağustos 1957'de dünyaya gelen ve Galatasaray'la yolları kesişen Prekazi, kariyerinde en büyük coşkuları sarı-kırmızılı formayla yaşadı. O dönem Yugoslavya 'da 28 yaşını doldurmadan sporcuların yurt dışına transferine izin verilmezdi. Bu yasak belki de onun Aslan'la kaderini birleştirir. Zira böyle bir zorunluluk olmasa Prekazi, çok büyük Avrupa takımlarında oynayabilecek yeteneğe sahipti. Üstelik hayali, taraftarı olduğu Liverpool 'un formasını giymekti. Ancak Simovic'in Galatasaray'a transferi ona da İstanbul 'un kapılarını açtı. Sonrasında Galatasaray'ın tarihinde silinmez izler bırakan bir kahramana dönüştü. Cevad Prekazi'nin Akşam Gazetesi 'ne yaptığı açıklamalar şu şekilde:

150 MAÇTA 29 GOL VE 46 ASİST

Prekazi'yi Monaco'ya attığı frikik golüyle hatırlarız. Ancak onun Sarı-Kırmızılı takımda bıraktığı birçok derin iz vardır. Zira yarı finalin kapısını açan Monaco'daki ilk maçta Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Tanju'nun golünde, asisti yapan da Prekazi'den başkası değildir. Sarı-Kırmızılı forma altında toplam 150 karşılaşmaya çıkan Prekazi rakip filelere 29 gol gönderirken, yaptığı 46 asist de onun skor gücüne ne kadar önemli bir katkısı olduğunu ortaya koyuyor. Yani Prekazi 150 maçta tam 75 gole katkıda bulunmuş, başarılarda büyük pay sahibi olmuştu. Prekazi, Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunun da mimarlarındandı. O günleri anlatırken, biraz da değerini bulamamanın verdiği buruklukla, sitemkar konuşuyor Prekazi:

TÜRK FUTBOLUNA MÜHÜR VURDUM

"Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Bir bakın Prekazi ilk senesinde kaç tane gol atmış. İlk senemde Cüneyt kaptan kaç kez forvet oynadı. Sonra Tanju Çolak geldi. O attı 39 gol, ben attım 16 gol. İkimizin toplam gol sayısı 55. Tanju 39 golün 13 tanesini penaltıdan attı. Bu 13 penaltıyı ben atsaydım 29 golle gol kralı olacaktım. Prekazi'yi hep anıyorsunuz Monaco, Monaco diye. Ben Galatasaray'ın en büyük milli piyangosuyum. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Çok az paraya Galatasaray'a imza attım. Benim yolum, biliyorum ki tertemiz. Prekazi olarak Türkiye 'ye geldim ve futbolu gösterdim. ve Türk futboluna damga, mühür vurdum."

BELKİ DE REKLAM İÇİN YAPTILAR

Prekazi: "Birkaç yıl önce Galatasaray'dan beni aradılar, akademide görev vereceklerini söylediler ama olmadı. Belki de reklam için bunu yaptılar."

Prekazi aktif futbol yaşamının ardından Galatasaray'ın kendisinden yararlanmamasına biraz kırgın. Bir dönem bunun için kendisini arayan yöneticilerin daha sonra vazgeçtiğini belirterek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir kaç sene önce Galatasaray'dan beni aradılar. 'Galatasaray'ın akademisinde sizi görevlendireceğiz' diye... Onlarla konuştum. Yapılması gerekenleri anlattım. Ben kabul ettim ama bazı sorunlar çıktı. Belki de reklam yapmak için böyle davrandılar. Tam olarak bilmiyorum. Belki yetenekli genç oyuncuları Galatasaray'a kazandırabilirdim. ya da Galatasaray'ın yetenekli oyuncularını Avrupa'ya gönderebilirdik. Ama olmadı."

ZENGİNLERE ÖZEL LİG

Prekazi: "Zenginlere özel Şampiyonlar Ligi yaptılar. Bakıyorsun transferde 50 milyonlar, 100 milyonlar veriliyor. Futbolcular bu kadar para etmez ki."

Aslan'ın unutulmaz yıldızı bugünkü Şampiyonlar Ligi statüsünden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getiriyor: "Zenginlere özel olarak Şampiyonlar Ligi yaptılar. Avrupa'dan herkes Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ama kim oynuyor? Zenginler... Bakıyorsunuz transferlere 50 milyonlar, 100 milyonlar, 200 milyonlar harcıyorlar... Futbolcular bu kadar para etmez ki. Bu imkansız bir olay. Kulüpler futbolculara çok para veriyorlar. Bana göre Messi'ye para yetmez. Özel ve tek. Dünyada başka yok. Messi aynı Maradona gibi, Pele gibi... Zamanında böyle futbolcular vardı. Messi'yi para konusunda dışarıda tutuyorum. Çünkü o her şeyi yapıyor. Ronaldo'yu hiç beğenmem. O modern futbolcu. İyi atlet..."

BENİ ANLAMADILAR

Prekazi: "Benim beynimde bilgisayar var. İlk başta zorlandım. Sonrasında neler yapacağımı bilgisayara kaydettim. Beni anlasalardı daha iyi işler yapabilirdik."

Prekazi, ilk başta uyum zorluğu çektiği Galatasaray'da daha sonra nasıl çözümler ürettiğini şu şekilde ifade ediyor: "Ben takımda herkesle iyi anlaşıyordum. Ben böyle biriydim. Benim beynimde bilgisayar var... İlk başta zorlandım. Sonra futbolcuları tanımaya başladım. Hangi oyuncuya nasıl pas atmalıyım, neler yapmalıyım diye kafamdaki bilgisayara kaydettim. Beni anlasalardı daha iyi işler yapabilirdik.

ÖYLE ÖĞRENMİŞLER

Ama suçları yok. Onlar futbolu öyle öğrenmişler... Ben başlangıçta Partizan 'da tüm taktikleri ve teknikleri her şeyi öğrendim. Avrupa'da Türkiye'de her takım bu dönemde artık aynı oyunu oynuyor. Özel bir futbol oynayan takım yok. Eskiden her takımın kendi oyun tarzı vardı. Şimdi ise yok."

HER ŞEY PARA

Sosyal medya hesabında Che'nin fotoğrafı bulunan Prekazi bunu şöyle açıklıyor: "Che benim her şeyim... İnsanların özgür olması, hastaneler, doktorlar bedava... Ben de istiyordum böyle bir dünyayı. Maalesef bu dönemde bu olmuyor. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra dünyada hırsızlık arttı. Sevgi ve saygı ortadan kalktı. Her şey para üzerine kuruldu."

TERBİYESİZLİK

Prekazi sosyal medyada kendi adına hesap açanlara sert çıktı: "Benim ismimle sayfalar açılıyor. Bunlar nasıl insan! Korkak insanlar. Kim onlar! Onlarda yüz var mı yok, karakter var mı yok! Terbiyesizlik!..

HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK

Prekazi: "Ben hayatımda kafaya koyduğumu yaptım. Her şey bana bağlı, ben yaparım. Böyle yaşamayı seviyorum. Açık sözlü olmam rahmetli babamdan kalan özellik. Babam, benim öncelikle dürüst olmamı isterdi. Ben de bunu yaptım. Ölene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Hayatımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Ben kendimi çok iyi tanıyorum."

EN ÇOK 6 YABANCI

Prekazi: "Federasyonda görevli olsaydım ilk 11'de en fazla 6 tane yabancı, 5 tane yerli oyuncu oynatma mecburiyeti koydururdum. Trabzonspor bu işi çok iyi yapıyor. Beşiktaş 'ta bu yolda gidiyordu ama tekrar yabancı konusunda adım attılar."

O GOLÜ BİR KEZ DAHA ATAMADIM

Eğer bir gole 'Füze' denilecekse, o Prekazi'nin Monaco'ya attığı gol olurdu. Zira sonuçları itibarıyla hem bir füze tesiri yapmış hem de kaleye 35 metre uzaklıktan gelen top hiç irtifa kaybetmeden filelerle buluşmuştu. Prekazi o golünü şöyle açıklıyor: "Hayatımdaki tüm frikiklerin aynısını tekrar atabilirim. Kariyerimde birbirine benzer gollerim de çok var. Ama Monaco'ya attığım golü kariyerimde bir daha atamadım."

ÖZAL BANA TÜRK PASAPORTU VERDİ

Prekazi: " Turgut Özal bana Türk pasaportu verdi. Cevad Prekazi ismiyle. Bu ilk oldu. Onu da hak ettim. Çünkü benim Türk futbolu için neler yaptığımı Turgut Özal net olarak gördü. Türk futbolu için neler neler yaptım. Bunun karşılığında Turgut Özal da bunu yaptı."

EMRE'Yİ BEĞENİYORUM

Prekazi: "Türkiye'de takımlarda genellikle yabancılar oynuyor. G. Saray'da Emre Akbaba'yı çok beğeniyorum. Süper bir futbolcu. Keşke onun yanında olsam ve kendisine bazı şeyleri anlatsam... Yüzde 50 daha iyi futbolcu olur ve onu Avrupa'dan herkes ister. Buna garanti veriyorum."