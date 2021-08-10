Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Muğla'da yangından zarar gören vatandaşları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, ilçede orman yangınları nedeniyle hasar gören yerleşim yerlerinde inceleme yaptı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, Kabaağaç Mahallesi'nde orman yangınına traktörüyle müdahale ettiği sırada düşerek yaralanan Süleyman Yıldırım'ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım'a yeni traktör alacaklarının sözünü veren Kurum, "Gerek Antalya'da gerek Muğla'da vatandaşlarımız yangını söndürmek için mücadele etti. Devlet, millet dayanışmasını en iyi şekilde gösterdiniz, Türkiye'ye örnek oldunuz. Cumhurbaşkanımızın da sizlere geçmiş olsun dilekleri var. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız ve eksiklerimizi gidereceğiz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Süleyman Yıldırım ise ormanları korumak için her zaman elinden geleni yaptığını söyledi. Yangını duyunca söndürmeye katkı sağlamak için koşarak gittiğini belirten Yıldırım, "Ben bu halimle yanan bir yer varsa yine giderim, yine ormanlarımız yanmasın diye mücadele ederim. Yangın söndürme çalışmalarına, karşılık beklemeden gittik. Çünkü yanan her bir ağaç bizim bir evladımızdı. Onların yanması bizim yanmamız demekti. Traktör üzerime düştüğü için başımdan yaralandım." diye konuştu.

Kurum, daha sonra Kabaağaç Mahallesi'nde 15 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi, yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi.

Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.