Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika

Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kavşaktan geçerken kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun ailesi, alkollü olduğunu iddia ettikleri sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kavşaktan geçerken kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun ailesi, alkollü olduğunu iddia ettikleri sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Acılı anne, "Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum" dedi.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi


Kaza, 11 Haziran günü saat 03.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden ve alkollü olduğu ileri sürülen Ümit A. idaresindeki 07 NYR 15 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Ümit S. K. yönetimindeki 07 AGR 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 AGR 420 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay T. hafif yaralanırken, Ceylan Tutlu (27) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Tutlu'yu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Tutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ümit A.'nın 116.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Meydana gelen kazanın kameralara yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.


"Görüntüleri görünce içimiz sızladı"


Sürücü Ümit A.'nın serbest bırakılması genç kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu (35), "Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırı olay yoktu. Karşıdaki araç kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinde polis raporlarına göre ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli ve şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyada şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Biz bir an önce bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi bize gece 1,5-2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten o şekilde kendisine. Bu şahsın da alınmaması lazım, eli kolu serbest gezmesi bizi bu konuda çok üzüyor" dedi.


"35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm"


Gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Tutlu ise, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesimi duyurun. Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Ben gece gündüz yatamıyorum. Ben her gün ciğerimin mezarı başına gidip, mezarı başında ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde yüz suçlu. Ben kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler. Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Eğer sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Benim çocuğumun kanını yerde koymasın. Lütfen sesime kulak verin. Benim ciğerim yanıyor, çok acılıyım. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
19:49
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]